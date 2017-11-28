Вторник, 28 ноября 2017

В Москве в храме Христа Спасителя, где в среду открылся Архиерейский собор, прошла проверка после анонимного звонка о минировании помещений. Об этом сообщил ТАСС.

В церковь, передало агентство, “прибыли все оперативные службы города”. Ожидали кинологов со служебными собаками.

Эвакуация из здания, однако, не проводилась. Архиерейский собор во время проверки продолжал работу.

Вскоре агентство “Москва” передало, что информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

В соборе, который продлится до 2 декабря, участвуют около 400 епископов из 22 стран. Богослужение перед его началом возглавил лично патриарх Кирилл. Ожидается, что в один из дней мероприятие посетит Владимир Путин. Это будет первый визит главы государства на Архиерейский собор.

Как писало РИА “Новости”, в понедельник поступил ложный звонок о минировании Сретенской церкви на Лубянке, где в тот момент проходила конференция “Дело об убийстве царской семьи”. В этом мероприятии также участвовал Кирилл.

В своем выступлении на конференции патриарх заявил, что научная экспертиза не в состоянии окончательно установить принадлежность “екатеринбургских останков” Николаю II и его семье. Решить этот вопрос, заключил Кирилл, может только Архиерейский собор, поскольку “речь идет не просто об останках обычных людей – речь идет об обретении святых мощей”.