Вторник, 28 ноября 2017

Зампреды Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, осужденные в аннексированном Крыму к реальным срокам, были выданы Турции в обмен на арестованных в этой стране российских агентов Юрия Анисимова и Александра Смирнова. Об этом сообщает Habertürk.

Анисимов и Смирнов были задержаны в Стамбуле 8 апреля 2016 года по подозрению в причастности к убийству бывшего чеченского полевого командира, администратора “Кавказ-центра” Абдулвахида Эдильгериева. Сообщалось также, что задержанные прибыли в страну по поддельным паспортам и готовили там некую разведоперацию. При обыске у россиян среди прочего обнаружили фальшивые удостоверения сотрудников Интерпола.

Вскоре после задержания агентов “Росбалт” сообщал, что документы на имя Смирнова использовал чеченский уголовный авторитет Валид Лурахмаев (кличка Валидол). Утверждалось, что Лурахмаев причастен к убийству командира чеченского спецназа “Горец” Мовлади Байсарова, совершенному в Москве в ноябре 2006 года.

Однако в последующих публикациях турецких СМИ россиянин фигурировал именно под фамилией Смирнов. Кроме того, на турецком фото Смирнова и снимке, который “Росбалт” опубликовал как фотографию Лурахмаева, изображены разные люди.

Дело дошло до суда. Процесс проходил в Стамбуле. Как передавал прокремлевский русскоязычный сайт “Новости Турции”, 8 сентября нынешнего года прокурор запросил для 53-летнего Анисимова и 56-летнего Смирнова в общей сложности 37 лет тюрьмы по обвинениям в заказном убийстве Эдильгериева, шпионаже и подделке документов. Сообщалось, что по делу подозревается еще один россиянин – Александр Насыров. Он был объявлен в розыск.

Однако полтора месяца спустя, 24 октября, обвинитель потребовал освободить обоих подсудимых. Как раз на другой день Чийгоза и Умерова выслали в Турцию.

Как отмечает Habertürk, правовым основанием для освобождения Анисимова и Смирнова стал принятый в августе закон, наделяющий президента Турции правом обменивать или выдавать другим государствам иностранцев, заключенных в тюрьмах страны.

Эдильгериев был расстрелян из пистолета в Стамбуле 1 ноября 2015 года. По одним данным, в эмигранта стреляли двое неизвестных в масках; по другим – преступников было трое.

11 сентября нынешнего года Чийгоз был осужден к восьми годам общего режима по сфабрикованному обвинению в организации массовых беспорядков во время митинга майдановцев у Верховной рады Крыма 26 февраля 2014 года, еще до аннексии региона. До приговора политик больше двух с половиной лет провел в СИЗО. Вину он не признал.

27 сентября Умеров получил два года колонии-поселения по делу о сепаратизме, открытому за выступление политика в телеэфире. До вступления приговора в силу осужденного оставили на свободе под подпиской о невыезде. Умеров также не признал вину.

На момент высылки в Турцию апелляционные жалобы на приговоры Чийгозу и Умерову рассмотрены не были. Таким образом, решения в законную силу не вступили. Основаниями для освобождения политиков стали указы Владимира Путина о помиловании, которые, однако, не публиковались. Сами крымскотатарские политики ходатайств о помиловании не подавали.

В Турции Чийгоз и Умеров встретились с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Два дня спустя, 27 октября, оба прибыли в Киев. И тот и другой политик выразили намерение спустя некоторое время вернуться в Крым.