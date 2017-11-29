Среда, 29 ноября 2017

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Госдепартамент США отказал ему в посещении здания генконсульства в Сан-Франциско, ранее закрытого по требованию американского внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Отказ Антонов расценил как необоснованный.

“Мы будем продолжать изыскивать различные пути для того, чтобы не только получить доступ к российской собственности, но чтобы ее вернуть, – позже заметил посол. – И чтобы над нашей российской собственностью реяли российские флаги”.

В начале ноября Антонов рассказал, что Россия готовит иск в американский суд с требованием признать незаконной решение Госдепа о закрытии российских дипмиссий. “Работа юристов – она очень деликатна, она требует времени”, – добавил посол.

31 августа Госдепартамент потребовал от Москвы в двухдневный срок закрыть генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Эта мера стала ответом на июльское решение России сократить персонал американских дипмиссий в стране.

1 сентября над зданием генконсульства в Сан-Франциско был замечен густой черный дым, поднимавшийся из трубы. Пожарных, прибывших к зданию, внутрь не допустили, заверив, что все в порядке. Огонь был замечен и на заднем дворе торгпредства в Вашингтоне. Чиновники бросали в костер некие бумаги.

“Если когда-либо были сомнения в том, что в консульстве занимаются шпионажем, черный дым развеял их”, – заметила об инциденте в Сан-Франциско член Палаты представителей от Калифорнии Джеки Шпейер.

На другой день агенты ФБР осмотрели помещения консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне. В российском МИДе произошедшее назвали “обыском”, а США обвинили в “нарушении международного права и собственного законодательства”.

8 сентября замглавы МИДа Сергей Рябков назвал “оккупацией” действия американских властей в закрытых российских дипмиссиях.

23 октября Россия объявила, что американские власти вывезли из Сан-Франциско консульский архив и передали его в посольство в Вашингтоне. Власти США были обвинены в отказе предоставить российским дипломатам доступ в здание генконсульства для самостоятельного вывоза архива. “Пренебрежительное отношение” Вашингтона к российским дипломатическим объектам, отмечалось в заявлении посольства, “открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России”.