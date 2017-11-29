Среда, 29 ноября 2017

Многие люди считают, что переносные радиостанции используются только охранными службами или специализированными предприятиями. Это далеко не так, так как такой вид связи очень удобен для простых пользователей. Несмотря на бурное развитие мобильной телефонной связи и интернета, рации не теряют своих позиций популярности среди потребителей. Их можно использовать в туристических походах, на горнолыжных базах или в процессе проведения спортивных игр.

С помощью радиосвязи часто общаются дачники или грибники, а также любители рыбной ловли и охоты. Удобные и компактные приборы гарантируют высококачественную бесплатную связь. Они не предусматривают абонентских денежных взносов, поминутной тарификации или дорогостоящего роуминга. Поэтому приобретение рации является экономически выгодным решением. При использовании такого оборудования нет зависимости от зоны обслуживания. Аппаратура качественно функционирует даже на той территории, где мобильные телефоны не работают.

С помощью рации можно очень легко установить соединение с собеседником. Для этого не нужно запоминать номер или искать его в записной книжке. Разговор осуществляется с помощью нажатия одной кнопки. Сегодня большой популярностью пользуются портативные цифровые рации. Они способствуют более новому качественному уровню передачи информации, в отличие от аналогового оборудования. Цифровая обработка звуковых сигналов позволяет воспринимать четкую человеческую речь.

Приборы такого типа отличаются невысоким потреблением энергии. Цифровая аппаратура помогает передавать на определенное расстояние не только речевую информацию, но и текстовые или графические изображения. Переносные радиостанции, предложенные современными производителями, гарантируют безопасность и конфиденциальность разговоров. Прослушивание передаваемой информации практически невозможно.

Для изготовления цифровых портативных раций используются высококачественные материалы. Прочные металлические сплавы и синтетические полимеры значительно повышают надежность и долговечность аппаратуры. Большинство изделий имеют компактные размеры. В некоторых моделях раций устроен GPS-навигатор, который помогает ориентироваться на местности. По доступной стоимости переносные цифровые рации можно купить в интернет-магазине www.pro-spec.ru компании «Спецтехконсалтинг». Его сотрудники всегда помогут выбрать наиболее оптимальный вариант коммуникативной техники.