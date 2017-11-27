Понедельник, 27 ноября 2017

На очередных слушаниях по делу 18-летнего активиста “Молодежного Яблока” Дмитрия Мякшина, обвиняемого в нападении на полицейского во время антикоррупционной акции 12 июня, свидетель-полицейский заявил, будто задержать молодого человека решили, после того как он показал силовикам средний палец руки. Такую информацию передает ОВД-Инфо со ссылкой на самого подсудимого.

Мякшин назвал заявление свидетеля ложью. “Думаю написать заявление о клевете, – заметил он. – Эти его слова портят мой имидж перед судом. У меня есть видосы, где я перед самим инцидентом ничего такого не делал”.

Между тем по существу самого инцидента, вменяемого Мякшину, свидетель заявил, что удара, который молодой человек якобы нанес “потерпевшему”, не видел.

Разбирательство, которое ведет судья Дзержинского райсуда Петербурга Лариса Бражникова, продолжится 12 декабря, начало слушаний в 10 часов. Будет допрошен еще как минимум один свидетель-полицейский.

Перед заседанием во вторник приставы незаконно отказывались допустить в зал публику и прессу. Как рассказала журналистка Закс.Ру Мария Кольцова, попасть на слушания ей удалось уже после начала заседания.

На прошлое заседание, состоявшееся 18 октября, публику и прессу не пустили даже в здание суда. Как утверждалось, соответствующее распоряжение отдал председатель суда Валерий Шашкин.

Мякшину инкриминирована часть 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающая до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, 12 июня на Марсовом поле подросток, которому на тот момент еще не было 18 лет, напал на инспектора патрульно-постовой службы Центрального района города Вячеслава Пугачева и намеренно выбил ему зуб ударом кулака. Между тем на видео с акции прекрасно видно, что полицейский сам схватил Мякшина сзади, после чего, падая на гранитную плиту, ударился челюстью о голову демонстранта.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Публикация от Натусик (@kroliaz) Июн 12 2017 в 10:30 PDT

Слушания по существу дела открылись 26 сентября. Мякшин отказался признать вину.

После слушаний 18 октября правозащитник Динар Идрисов выразил опасения в связи с ходом судебного разбирательства. По словам Идрисова, адвокат Виктор Вартанов, которого нанял дед Мякшина, не разделяющий оппозиционных взглядов своего внука, и защитник – юрист штаба Алексея Навального Денис Михайлов – работают недостаточно эффективно. Сам же подсудимый, продолжил правозащитник, уверен, что не только судья Бражникова, но и прокурор на его стороне.

“Мякшину срочно требуется опытный и сильный правозащитный адвокат по такой категории дел, не поддерживающий настроения защиты в ключе “невиновных не сажают” и активно атакующий обвинение, – заключил Идрисов. – В противном случае Дмитрий рискует повторить судьбу тех, кто, уверенный в правосудии, приходил в суд сам и без сумки с необходимыми вещами, а уходил ошарашенный несправедливым приговором в наручниках на несколько лет в колонию”.