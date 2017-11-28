КНДР запустила очередную баллистическую ракету
КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Снаряд, тип которого пока не установлен, был выпущен около 3:17 среды по Сеулу (2:47 по Пхеньяну, 21:17 вторника по Москве) в сторону Японского моря с полигона в Пхёнсоне, провинция Пхёнан-Намдо, в нескольких десятках километров к северо-северо-востоку от столицы КНДР.
В ответ южнокорейская армия шестью минутами позже запустила собственную ракету.
Как передает Reuters, пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Мэннинг предварительно подтвердил информацию южнокорейских военных.
Японские СМИ со ссылкой на Минобороны своей страны сообщают, что ракета могла упасть в водах исключительной экономической зоны Японии.
Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты с 15 сентября. Тогда снаряд был также выпущен в сторону Японии. Ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 2 тысячах километров к востоку от острова.
20 ноября президент США Дональд Трамп объявил, что КНДР включена в список стран – спонсоров терроризма. Он заметил, что такой шаг следовало сделать “давным-давно”.