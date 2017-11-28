Вторник, 28 ноября 2017

КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Снаряд, тип которого пока не установлен, был выпущен около 3:17 среды по Сеулу (2:47 по Пхеньяну, 21:17 вторника по Москве) в сторону Японского моря с полигона в Пхёнсоне, провинция Пхёнан-Намдо, в нескольких десятках километров к северо-северо-востоку от столицы КНДР.

В ответ южнокорейская армия шестью минутами позже запустила собственную ракету.

Как передает Reuters, пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Мэннинг предварительно подтвердил информацию южнокорейских военных.

Японские СМИ со ссылкой на Минобороны своей страны сообщают, что ракета могла упасть в водах исключительной экономической зоны Японии.

Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты с 15 сентября. Тогда снаряд был также выпущен в сторону Японии. Ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 2 тысячах километров к востоку от острова.

20 ноября президент США Дональд Трамп объявил, что КНДР включена в список стран – спонсоров терроризма. Он заметил, что такой шаг следовало сделать “давным-давно”.