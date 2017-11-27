Понедельник, 27 ноября 2017

Ялтинско-алуштинское дело “Хизб ут-тахрир” направлено в суд. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на журналиста Антона Наумлюка.

По информации журналиста, в суд материалы ушли 26 ноября. Почему они были отправлены в нерабочий день – воскресенье, – в публикации не поясняется.

На сайте Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону), которому подсудно дело, информация о назначении слушаний по состоянию на 20:45 вторника не публиковалась.

В деле шесть обвиняемых. Основной фигурант – 46-летний Муслим Алиев, тракторист из села Верхняя Кутузовка в черте Алушты и имам общины Azizler в соседнем селе Изобильное. Ему вменены часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 1 статьи 30 – статья 278 российского УК (подготовка к насильственному захвату власти; до 10 лет колонии).

Прочие пятеро фигурантов – жители Большой Ялты. 41-летний Эмир-Усеин Куку – известный правозащитник из Кореиза, 28-летний Вадим Сирук, этнический украинец, – торговец цветами из самой Ялты. Трое остальных до ареста жили в поселке Краснокаменка (Кызылташ). Это 54-летний Инвер Бекиров – школьный сторож, его 26-летний племянник Рефат Алимов – торговый представитель и ровесник последнего Арсен Джеппаров – рабочий-строитель. Они обвиняются по части 2 статьи 205.5 (участие в деятельности террористической организации), которая в редакции, действовавшей на момент вмененных им эпизодов, предусматривает от 5 до 10 лет колонии, и по тем же части 1 статьи 30 – статье 278 кодекса.

Алиев, Куку, Сирук и Бекиров находятся в заключении с 11 февраля 2016 года, Алимов и Джеппаров – с 18 апреля 2016-го. Последний раз аресты всем шестерым продлили до 8 декабря.

В деле, которое вело УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, 19 томов. Первоначально политзекам вменялась только статья 205.5. Обвинение по 278-й статье им добавили в январе нынешнего года. На такой шаг спецслужба пошла для того, чтобы иметь возможность удерживать арестованных в СИЗО по истечении года с момента задержания: обвинение по части 2 статьи 205.5 этого не позволяло. Между тем указывалось, что по статьям 205.5 и 278 квалифицированы одни и те же эпизоды, причем по одним и тем же основаниям.

Материалы дела засекречены, и у адвокатов политзеков взята подписка о неразглашении. Тем не менее постановления о привлечении в качестве обвиняемого секретными документами не являются, поэтому в общих чертах фабула дела известна.

Как утверждается, в неустановленное время не позже 18 сентября 2015 года фигуранты вступили в “Хизб ут-тахрир”, задачей которой названо создание всемирного исламского халифата. Территория “республики Крым”, заявляется в деле, рассматривалась обвиняемыми как отдельный регион халифата – Крымский вилаят.

Своих целей, согласно фабуле дела, фигуранты пытались добиться “путем воинствующей исламистской пропаганды, сочетаемой с нетерпимостью к другим религиям, активной вербовки сторонников, целенаправленной работы по внесению раскола в общество”. Это, как утверждается, должно было внушить мусульманам “тенденциозное мышление при оценке событий, происходящих в Российской Федерации” и подготовить их к некоей “антиконституционной деятельности”.

В деле упоминается также некий “план совместных действий”, который якобы разработала ячейка “Хизб ут-тахрир” под руководством Алиева. Что именно имеется в виду, в материалах не поясняется.

Собственно о терроризме в деле речи не идет. Как отмечалось, фактически ФСБ переписала постановление о запрете “Хизб ут-тахрир”, изданное Верховным судом России в 2003 году. В этом постановлении теракты также не упоминались.

Обвинение основывается на записях прослушки и на неких видео. Высказывалось предположение, что прослушка велась во время собрания мусульман, прошедшего у Бекирова в сторожке краснокаменской школы 5 октября 2015 года. Там, как говорится в деле, были прочитаны несколько докладов и темой одного из них являлось присоединение Крыма “к какой-либо мусульманской стране, которая объявит России войну (например, Турции)”.

О завершении следствия по делу стало известно еще в начале июля нынешнего года. В конце того же месяца появилась информация, что одним из эпизодов является создание шариатского суда. Как утверждается, Алиев был в нем кадием (главным судьей), а Сирук и Бекиров – рядовыми судьями. Следователем шариатского суда назван Куку, а обвинителем – ялтинец Бахтияр Топузов. При этом Топузов фигурантом дела не является. Как и еще несколько крымских мусульман, в феврале 2016 года он был задержан вместе с Алиевым, Сируком, Бекировым и Куку, однако в тот же день освобожден. После этого крымчанин покинул полуостров.

Какие функции в шариатском суде приписываются Алимову и Джеппарову, не уточнялось.

Спецслужба также утверждает, будто шариатский суд вынес приговор Эмирали Аблаеву – муфтию Крыма, ныне не признаваемому джамаатами в качестве такового, – за сотрудничество с российскими оккупантами и предательство интересов мусульман. Каков именно, согласно фабуле дела, был этот приговор, не пояснялось.

Также публиковалась информация, что заместитель Аблаева Айдер Исмаилов будет выступать в процессе по делу свидетелем обвинения.

Как сообщалось, никто из политзеков вину не признает.

Куку в апреле 2015 года был похищен ФСБ и избит. В декабре 2015-го сообщалось, что против него возбуждено дело по “экстремистской” 282-й статье российского УК за публикации в соцсетях. Упоминалось как минимум 42 эпизода.

В дальнейшем, однако, выяснилось, что в действительности дело открыто не было. Позже, после ареста Куку по делу “Хизб ут-тахрир”, ФСБ выделила материал проверки в отношении правозащитника и направила его в СКР для возбуждения дела по 282-й статье, однако следственное ведомство в этом отказало.

С Джеппаровым за несколько недель до ареста ФСБ дважды связывалась и пыталась добиться согласия на дачу показаний против четверых уже арестованных фигурантов. Тот оба раза ответил отказом. Один из силовиков, общавшихся с крымчанином, – бывший сотрудник СБУ Александр Компанийцев, причастный к похищению и избиению Куку, а в дальнейшем – к фабрикации дела против него.

В симферопольском СИЗО-1 Куку, Сирука и Алимова прошлым летом поставили на профучет как “опасных подследственных” и поместили в спецблок. Джеппарова в нынешнем году дважды отправляли в карцер по надуманным поводам. Кроме того, ему несколько раз отказывали в лечении нарывов, которые не только причиняли сильную физическую боль, но и угрожали жизни. Сообщалось о проблемах со здоровьем и у других фигурантов: Алимова, Сирука, Бекирова и Куку.

Сына и племянницу Куку осенью прошлого года преследовала инспектор по делам несовершеннолетних.

В ноябре 2016-го стало известно, что фигуранты дела отказались от амбулаторной психэкспертизы в знак солидарности с обвиняемым в сепаратизме зампредом Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, который также отказался проходить экспертизу амбулаторно и был на три недели помещен в психбольницу. В конце прошлого года всех шестерых политзеков тоже отправили на психэкспертизу в стационар.

8 ноября жены Куку и Джеппарова были без объяснения причин задержаны российскими пограничниками на погранпункте “Армянск” при возвращении на аннексированный полуостров из Херсона. Вместе с ними задержали еще пятерых крымских татарок, в том числе трех жен политзеков. Каждую из женщин опросили. Силовиков интересовало, кто мужья и родственники задержанных, на какие средства живут родители, не собираются ли задержанные уезжать в “Исламское государство”, зачем они посещали Херсон и не встречались ли они там “с кем-то, кто мог нарушить закон”.

Через несколько часов, после прибытия на “Армянск” адвоката Эдема Семедляева, всех семерых отпустили.