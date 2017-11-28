Вторник, 28 ноября 2017

В КНДР завили об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты “Хвасон-15″, способной достичь любого района на территории США. Об этом говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

В ЦТАК подчеркивают, что “Хвасон-15″ “значительно мощнее” своих предшественниц и способна нести ядерный заряд. Разработка и совершенствование Северной Кореей ракетно-ядерного оружия преследует цели противостояния “политике ядерного шантажа и ядерной угрозе со стороны Соединенных Штатов”, отмечается в сообщении.

Ракета достигла высоты в 4475 км и пролетела на расстояние 950 км, после чего на 53-й минуте полета “точно поразила морскую цель”, сообщает ЦТАК.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал испытание “Хвансон-15″ “историческим достижением” и отметил, что испытание ознаменовало собой завершение процесса создания “государственных ядерных сил” Северной Кореи.

При этом в заявлении Пхеньяна говорится, что пуск ракеты не отразился на безопасности соседних с КНДР государств.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал усилить давление на власти КНДР, заставив Пхеньян отказаться от реализации программ по созданию оружия массового поражения, сообщает “Голос Америки”. “Кроме использования всех уже одобренных ООН санкций, международное сообщество должно принять дополнительные меры для обеспечения безопасноти на море, включая и использование права на запрет морского сообщения с Северной Кореей”, – подчеркнул Тиллерсон.

Президент США Дональд Трамп по поводу пуска ракеты заявил, “что это ситуация, с которой США справятся”. “Некоторое время назад Северная Корея осуществила пуск ракеты. Я скажу только, что мы позаботимся об этом”, – сказал он. На вопрос, поменяется ли подход США к КНДР после нового пуска, Трамп ответил: “Ничего не поменяется. У нас очень серьезный подход. Мы серьезно относится к этому”.

Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в телефоном разговоре осудили новое ракетноке испытание КНДР и “подтвердили свою приверженность борьбе с северокорейской угрозой”. “Лидеры двух стран согласились с тем, что провокационные действия северокорейского режима подрывают безопасность страны и еще более изолируют от международного сообщества”, – говорится в сообщении Белого Дома. В то же время генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга заявил, что Абэ и Трамп “не обсуждали меры военного воздействия” на Северную Корею.

Совет Безопасности ООН проведет в среду экстренное заседание в связи новым пуском КНДР баллистической ракеты. Оно созвано по инициативе США, Японии и Южной Кореи.

Пуск ракеты “Хвансон-15″ был произведен в 2:47 среды по Пхеньяну (21:17 вторника по Москве) в сторону Японского моря с полигона в Пхёнсоне, провинция Пхёнан-Намдо, в нескольких десятках километров к северо-северо-востоку от столицы КНДР.

В ответ южнокорейская армия шестью минутами позже запустила собственную ракету.

Это первый запуск Северной Кореей баллистической ракеты с 15 сентября. Тогда снаряд был также выпущен в сторону Японии. Ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихий океан примерно в 2 тысячах километров к востоку от острова.

20 ноября президент США Дональд Трамп объявил, что КНДР включена в список стран – спонсоров терроризма. Он заметил, что такой шаг следовало сделать “давным-давно”.