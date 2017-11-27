Понедельник, 27 ноября 2017

Судья Бабушкинского райсуда Москвы Александр Глухов приговорил фигуранта первого московского дела “Таблиги джамаат” Кубанычбека Садырова к двум годам общего режима. Об этом сообщает корреспондент “Граней” из зала суда.

29-летний Садыров был объявлен виновным по части 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Он полностью признал вину, и дело рассмотрели в особом порядке за одно заседание. Подсудимый получил минимальный срок, предусмотренный кодексом по его обвинению.

Садыров – судя по данным в перечне террористов и экстремистов, гражданин Киргизии – был задержан в Москве 22 декабря 2016 года вместе с еще шестью фигурантами. Как следует из публикации центра “Сова”, это граждане Киргизии Газыбек Кубатов, Каныбек Суюндук уулу и Исламбек Камчибеков, гражданин Казахстана Бекзод Бакиров и россияне Шакир Кожамкулов и Ахмет Джумаев. 18 января нынешнего года ФСБ и ЦПЭ задержали в Казани еще двух фигурантов дела – россиян Айрата Усманова и Зуфара Мустафина.

Дело открыло 16 декабря 2016-го УФСБ по Москве и Подмосковью. Кожамкулову, Суюндук уулу и, как можно косвенно заключить из имеющейся информации, Кубатову вменена часть 1 статьи 282.2 кодекса (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Остальным инкриминировали часть 2 этой же статьи (от 2 до 6 лет).

Большинство обвиняемых, передавала “Сова”, признали причастность к деятельности “Таблиги джамаат”. В частности, Джумаев сообщил, что действительно ездил в Индию в штаб-квартиру организации. В то же время он отверг обвинение в экстремизме. Кожамкулов настаивал на том, что не являлся организатором группы. Камчибеков, работавший без оформления грузчиком на рынке, окончивший всего два класса школы и не владеющий русским языком, заявил о своей невиновности.

В итоге с обвинением в экстремизме не согласился никто, кроме Садырова. Суд по основному делу “Таблиги джамаат” еще не начинался.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом “Таблиги джамаат” запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В России организация находится под запретом с 2009 года. В ряде регионов России был возбужден целый ряд дел по “экстремистским” статьям УК против действительных либо мнимых членов “Таблиги джамаат”. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки. В октябре нынешнего года аресты по первому делу “Таблиги джамаат” прошли в аннексированном Крыму.

14 ноября прошла облава по второму московскому делу “Таблиги джамаат”. Всего задержали 69 человек, включая женщин. В итоге, однако, подозреваемыми стали лишь пять человек: Али Аджиев, Джилдызбек Исмаилов, Кунан Турдиматов, Максат Бердикулов и Али Зулушев. Всем им вменили часть 2 статьи 282.2 УК. 15-го числа задержанных отправили в СИЗО.