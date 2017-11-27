Понедельник, 27 ноября 2017

Прокуратура Ниццы подала апелляционную жалобу на решение суда об освобождении под залог члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщает Le Monde со ссылкой на прокурора города Жана-Мишеля Прэтра.

Миллиардера обвиняют в отмывании денег при уклонении от уплаты налогов.

Как ожидается, суд должен рассмотреть жалобу прокуратуры в течение нескольких дней.

По словам Прэтра, принятые меры по ограничению свободы Керимова “не кажутся соразмерными” французской прокуратуре, учитывая личность и значительные доходы сенатора. Ведомство требует вновь поместить его под стражу или хотя бы строже контролировать передвижения Керимова.

23 ноября суд в Ницце освободил Керимова из-под стражи под залог в 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Керимов был задержан 20 ноября/a> в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. 22 ноября стало известно, что суд продлил срок задержания сенатора еще на сутки.

15 февраля французская полиция провела обыск на вилле Hier в окрестностях Ниццы. Правоохранители пытались найти документы о реальном владельце Hier, площадь которой составляет 12 тысяч квадратных метров. Номинально вилла находится в собственности швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, однако предполагалось, что в действительности ее владельцем является именно Керимов.

Высказывалось также подозрение, что Керимову принадлежат и несколько окрестных вилл, также оформленных на Штудхальтера.

Как предполагалось, эти объекты были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.

51-летний Керимов является членом Совфеда с 2008 года; до этого он был депутатом Госдумы от ЛДПР. По информации СМИ, семье Керимова принадлежит компания Polyus Gold и сеть кинотеатров “Синема-парк”. Также он контролирует финансово-промышленную группу “Нафта-Москва”. Кроме того, ранее бизнесмену принадлежали акции “Уралкалия”, ВТБ и группы ПИК, а в 2011-2016 годах он владел махачкалинским футбольным клубом “Анжи”.

В рейтинге Forbes в 2016 году Керимов занял 45-е место. Его активы оценивались в 1,6 миллиарда долларов.