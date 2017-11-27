Прокуратура Ниццы обжаловала освобождение Керимова
Прокуратура Ниццы подала апелляционную жалобу на решение суда об освобождении под залог члена Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова, сообщает Le Monde со ссылкой на прокурора города Жана-Мишеля Прэтра.
Миллиардера обвиняют в отмывании денег при уклонении от уплаты налогов.
Как ожидается, суд должен рассмотреть жалобу прокуратуры в течение нескольких дней.
По словам Прэтра, принятые меры по ограничению свободы Керимова “не кажутся соразмерными” французской прокуратуре, учитывая личность и значительные доходы сенатора. Ведомство требует вновь поместить его под стражу или хотя бы строже контролировать передвижения Керимова.
23 ноября суд в Ницце освободил Керимова из-под стражи под залог в 5 миллионов евро с запретом покидать департамент Приморские Альпы. У сенатора изъяли российский паспорт и обязали его несколько раз в неделю отмечаться в полиции.
Керимов был задержан 20 ноября/a> в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. 22 ноября стало известно, что суд продлил срок задержания сенатора еще на сутки.
15 февраля французская полиция провела обыск на вилле Hier в окрестностях Ниццы. Правоохранители пытались найти документы о реальном владельце Hier, площадь которой составляет 12 тысяч квадратных метров. Номинально вилла находится в собственности швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, однако предполагалось, что в действительности ее владельцем является именно Керимов.
Высказывалось также подозрение, что Керимову принадлежат и несколько окрестных вилл, также оформленных на Штудхальтера.
Как предполагалось, эти объекты были приобретены по заниженной стоимости с передачей части денег продавцам в обход налоговых органов Франции.
51-летний Керимов является членом Совфеда с 2008 года; до этого он был депутатом Госдумы от ЛДПР. По информации СМИ, семье Керимова принадлежит компания Polyus Gold и сеть кинотеатров “Синема-парк”. Также он контролирует финансово-промышленную группу “Нафта-Москва”. Кроме того, ранее бизнесмену принадлежали акции “Уралкалия”, ВТБ и группы ПИК, а в 2011-2016 годах он владел махачкалинским футбольным клубом “Анжи”.
В рейтинге Forbes в 2016 году Керимов занял 45-е место. Его активы оценивались в 1,6 миллиарда долларов.