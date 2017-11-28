Вторник, 28 ноября 2017

Новый российский закон, позволяющий приравнивать средства массовой информации к “иностранным агентам”, а также блокировать отдельные виды деятельности в интернете, представляет собой очередную угрозу свободным медиа в России. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.

“Свобода выражения мнений , включая свободу слова и СМИ, даже тех, которые могут быть неудобны правительству, – одно из основополагающих прав человека, которые Россия обязалась соблюдать”, – подчеркивается в документе.

США уже обращали внимание на угрозу, которую несет российский закон об НКО, “используемый для оправдания постоянного потока рейдов, преследований и законодательных процедур, которые серьезно препятствуют деятельности неправительственных организаций”, отметила Нойерт.

“Распространение закона об иностранных агентах на средства массовой информации положит начало обременительным требованиям, способным еще больше удушить свободу слова и редакционную независимость в России, – заявила представитель Госдепа. -

Соединенные Штаты настоятельно призывают российские власти не использовать данный закон для дальнейшего ограничения деятельности средств массовой информации и свободы самовыражения”.

Нойерт назвала “лицемерной и неуместной” попытку российского правительства представить новое законодательство в отношении СМИ как ответ на американский закон от 1938 года “О регистрации иностранных агентов” (FARA). “FARA не контролирует распространяемую информацию, не ограничивает публикацию информации или пропагандистских материалов и не препятствует организациям заниматься своей деятельностью”, – говорится в заявлении.

“Заявление Госдепа США – очередной пример двойных стандартов и попытка перевернуть все “с ног на голову” в теме иностранных агентов, – прокомментировали слова Нойерт в российском посольстве в США. – Изменения в российское законодательство внесены после многочисленных предупреждений американской стороне не предпринимать ограничительных мер в отношении наших СМИ в США”.

“Предложенную Вашингтоном “игру с нулевым результатом” еще можно остановить. Начать необходимо с устранения первопричины – преследования российских СМИ в США”, – отметили в посольстве.

15 ноября поправки в закон о СМИ, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к “иностранным агентам”, были приняты Госдумой как ответ Соединенным Штатам на меры в отношении Russia Today и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в этой стране. Документ был принят в срочном порядке – на другой день после внесения в нижнюю палату. 22 ноября закон одобрил Совет Федерации, а 25 ноября подписал Владимир Путин.

16 ноября Минюст уведомил “Голос Америки”, “Радио Свободная Европа/Радио Свобода”, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “IdeL.Реалии”, Azatliq Radiosi, телеканал “Настоящее время” и проекта “Фактограф” о возможном включении в список СМИ – “иностранных агентов”.