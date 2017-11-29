Среда, 29 ноября 2017

В Черногории на суде о попытке переворота в 2016 году в обвинительных актах фигурирует имя главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на письмо на имя Сергея Лаврова обвиняемых, лидеров пророссийской партии “Демократический фронт” Милана Кнежевича и Андрии Мандича.

По версии прокуроров, Кадыров агитировал лидеров мусульманской общины в Черногории за сотрудничество с “Демфронтом” с целью смены действующей власти.

“С прошлой недели в обвинительных актах на суде начало фигурировать имя Рамзана Кадырова. Это способ дискредитировать “Демфронт”, который пытался налаживать экономическое и культурное сотрудничество с Чечней. Это попытка довести до конца сумасшедшую конспирологическую теорию о “российском следе” в черногорских выборах”, – заявил изданию Кнежевич.

“Мы также просим у главы МИД РФ содействия в получении подтверждения того, что обвиняемые российские граждане Эдуард Шишмаков и Владимир Попов никогда не были задержаны сербскими спецслужбами по делу о подготовке переворота, как это утверждает черногорский прокурор”, – сообщил Мандич.

В октябре прошлого года в Черногории была предотвращена попытка государственного переворота, планировалось убийство премьера Мило Джукановича. Черногорская прокуратура обвиняет российские власти в причастности к преступлению. Власти Черногории выдали ордера на арест двух россиян – Шишмакова (псевдоним Широков) и Попова.

24 мая в Черногории начался суд по делу о попытке пророссийского переворота в стране. В обвинительном заключении говорится, что объявленные в розыск Шишмаков и Попов с начала 2016 года руководили созданной на территории Черногории, Сербии и России преступной организацией. Попова называют агентом ГРУ. Обвинения предъявлены также гражданам Сербии и Черногории, в том числе Мандичу и Кнежевичу.

1 ноября ключевой свидетель по делу о попытке перевороте гражданин Сербии Саша Синджелич дал показания в суде, назвав основным организатором операции Шишмакова. Синджелич рассказал суду, что получал приказы и деньги напрямую от него. По словам свидетеля, россиянин требовал доставить в Подгорицу колючую проволоку, слезоточивый газ, противогазы, рогатки с металлическими шариками, наручники и иное снаряжение, которое предполагалось использовать при штурме госучреждений.