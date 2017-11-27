Понедельник, 27 ноября 2017

Представитель Генпрокуратуры Денис Штундер на слушаниях в Южно-Сахалинском горсуде попросил приговорить к 13 годам строгого режима бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Наказание определено путем частичного сложения сроков: гособвинение попросило для экс-чиновника десять лет за девять эпизодов по частям 5 и 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и пять лет за один эпизод по статье 174.1 УК (отмывание денег). Также Штундер потребовал назначить Хорошавину штраф в 500 миллионов рублей, лишить его госнаград и запретить ему после освобождения работать на госслужбе.

Прокурор запросил штрафы и реальные сроки для других фигурантов дела, бывших подчиненных Хорошавина по сахалинскому правительству: 9,5 лет строгого режима и штраф в 300 миллионов рублей для бывшего советника губернатора Андрея Икрамова, 8 лет строгого режима для бывшего вице-премьера области Сергея Карепкина, 7 лет строгого режима для экс-министра сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николая Борисова.

Дело Хорошавина передали в суд в феврале.

Согласно фабуле дела, в 2009 году Хорошавин образовал организованную преступную группу, в которую вошли Карепкин и Икрамов. В 2009-2015-м эта группа получила от восьми бизнесменов взятки за покровительство. Общая сумма взяток оценивается более чем в 522 миллиона рублей. В одном случае, заявляло следственное ведомство, для получения взятки был привлечен Борисов, который в состав организованной группы не входил и осведомлен о ее деятельности не был.

Часть взяток в сумме свыше 77 миллионов рублей, утверждало следственное ведомство, Хорошавин легализовал, зачислив на банковские карты или обменяв на валюту.

В июле 2016 года, после завершения следствия по делу, СКР сообщал, что из четырех фигурантов вину признал только Борисов и он же дал показания на Хорошавина и Карепкина. Остальные обвиняемые вину на тот момент отрицали.

Также отмечалось, что после открытия дела против Хорошавина ряд бизнесменов “добровольно сообщили о фактах передачи взяток” чиновнику.

О деле Хорошавина стало известно 4 марта 2015 года. Тогда сообщалось, что ему вменяется получение взятки в сумме 5,6 миллиона долларов при заключении госконтракта на строительство блока Южно-Сахалинской ТЭЦ. Чиновник был задержан и доставлен в Москву.

В тот же день Басманный райсуд Москвы арестовал Хорошавина. Чиновника поместили в СИЗО “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

11 марта 2015-го сахалинское региональное отделение “Единой России” приостановило членство Хорошавина в партии до приговора суда.

25 марта Владимир Путин отправил чиновника в отставку с формулировкой “в связи с утратой доверия”.

Через месяц с небольшим по делу Хорошавина были задержаны и арестованы Карепкин и Борисов.

В середине мая 2016 года Южно-Сахалинский горсуд конфисковал у семьи Хорошавина имущество стоимостью 1,1 миллиарда рублей.

В конце июля, вскоре после завершения следствия, “Коммерсант” передавал, что дело против Хорошавина было открыто после конфликта местных бизнесменов с областным УФСБ. Как сообщалось, глава “Сахалинской компании “Энергострой” Николай Кран попытался подкупом добиться, чтобы начальника регионального главка спецслужбы Игоря Стручкова сместили с поста, однако интригу раскрыли, а бизнесмена арестовали. После этого, передавала газета, Кран пошел на сотрудничество со следствием и дал показания на Хорошавина, заявив, что лично или через посредников передал ему 5,6 миллиона долларов за получение заказа на постройку 4-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

При этом, касаясь дела самого Хорошавина, “Коммерсант” утверждал, что первоначально ему и другим фигурантам вменялась статья 291.1 УК (посредничество в даче взяток), но в окончательной редакции обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере). Однако в действительности бывшему чиновнику и его подельникам инкриминированы иные обвинения.