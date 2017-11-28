Вторник, 28 ноября 2017

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 60 тысяч евро жительнице Петербурга Татьяне Шмелевой, сын которой Денис Выржиковский погиб в 2010 году после пыток в милиции. Об этом сообщает “Зона права” со ссылкой на адвоката заявительницы Ильнура Шарапова.

Коллегия признала, что Россия нарушила в отношении Выржиковского статьи 2 (право на жизнь) и 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции.

1 октября 2010 года милиционеры Московского РУВД Петербурга задержали Ольгу Зверькову, подругу Выржиковского, по подозрению в квартирной краже. Силовики отобрали у задержанной ключи и явились в ее квартиру. Там находился сам Выржиковский. После обыска его также задержали и доставили вместе со Зверьковой в РУВД. В управлении Выржиковского связали в позе “ласточка” и зверски избивали. Далее обоих привезли в 12-й отдел милиции, заявив местным милиционерам, будто нашли Выржиковского и Зверькову пьяными и избитыми на улице. Обоих поместили в ИВС.

Утром Выржиковского доставили в больницу. Там 10 октября он умер.

Судмедэксперт зафиксировал на теле погибшего множественные переломы с разрывом суставной сумки и ушибы с размятием мягких тканей и кровотечениями.

СКР открыл дело. Фигурантами стали бывший начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями Московского РУВД Илья Гальчук и оперативники Дмитрий Ситников, Александр Саенко, Руслан Ишталов, Игорь Семенов и Сергей Лучетенков. Всем шестерым вменили пункты “а”, “б” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств), а Гальчука и Ситникова – также часть 4 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

9 ноября 2012 года Московский райсуд Петербурга приговорил Гальчука и Ситникова к 10 годам строгого режима, Саенко и Ишталова – к 2 годам общего, Семенова и Лучетенкова – соответственно к 3 с половиной и 3 годам условно. Однако 8 мая 2013-го Петербургский горсуд отменил приговор, сославшись на мелкие технические недочеты.

27 марта 2014 года Московский райсуд, повторно рассмотрев дело, дал Гальчуку и Ситникову 8 лет строгого режима, а остальным – те же сроки, которые были назначены по итогам первого процесса. Между тем городской суд 1 октября того же года, в годовщину избиения Выржиковского, исключила из обвинения Гальчуку и Ситникову 111-ю статью, уменьшив им сроки до 4 с половиной лет и 5 лет 1 месяца соответственно. Смягчили наказания и другим фигурантам: Саенко и Ишталову – до полутора лет общего режима, Семенову – до трех лет условно, Лучетенкову – до полутора лет условно.

В то же время горсуд указал, что травмы Выржиковский получил именно в РУВД, и в этой связи постановил доследовать избиение. Однако 2 марта 2015-го СКР приостановил расследование, сославшись на то, что подозреваемые не установлены. Попытки обжаловать это решение в судах успехом не увенчались.

В сентябре 2016 года ЕСПЧ предложил России пойти на мировое соглашение со Шмелевой, матерью Выржиковского. По условиям соглашения Москва должна была не только признать нарушение в отношении погибшего статьей 2 и 3 Европейской конвенции, но и принять системные меры для борьбы с насилием в полиции. Список мер представил в своем обращении адвокат Шарапов. В числе его предложений были установка камер видеонаблюдения во всех полицейских отделах и отделениях, медосмотры задержанных, выработка строгих правил общения полицейских с задержанными. Также Шарапов назвал нужным увеличение штатов следователей, которые занимаются должностными преступлениями полицейских.

Однако в марте нынешнего года стало известно, что Россия отказалась принимать предложенные меры. При этом нарушение в отношении Выржиковского статей 2 и 3 Европейской конвенции уполномоченный России при ЕСПЧ Георгий Матюшкин в своем ответе Страсбургскому суду признал.