Вторник, 28 ноября 2017

В Госдуму внесен законопроект о миллионных штрафах за нарушение закона о СМИ – “иностранных агентах”. Документ опубликован в базе законодательных инициатив нижней палаты.

Авторами законопроекта стали председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время отсутствует административная ответственность за нарушение исполнения обязанностей, возлагаемых на признанное “иностранным агентом” СМИ. “В связи с этим предлагается дополнить главу 19 Кодекса об административных правонарушениях новой статьей 19.34.1 “Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента”, – говорится в документе.

За первое нарушение закона предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей для физических лиц до 500 тысяч для юридических. Повторное нарушение в течение года предложено наказывать штрафом от 50 тысяч рублей для физических лиц до миллиона рублей для юридических. Каждое последующее нарушение будет считаться “грубым” и наказываться штрафом 100 тысяч рублей или арестом до 15 суток для физических лиц. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 200 тысяч рублей, для юридических – 5 миллионов рублей.

Максимальная санкция, предусмотренная действующей статьей 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента) составляет 300 тысяч рублей для должностных лиц и 500 тысяч – для юридических.

15 ноября поправки в закон о СМИ, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к “иностранным агентам”, были приняты Госдумой как ответ Соединенным Штатам на меры в отношении Russia Today и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в этой стране. Документ был принят в срочном порядке – на другой день после внесения в нижнюю палату. 22 ноября закон одобрил Совет Федерации, а 25 ноября подписал Владимир Путин.

16 ноября Минюст уведомил “Голос Америки”, “Радио Свободная Европа/Радио Свобода”, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “IdeL.Реалии”, Azatliq Radiosi, телеканал “Настоящее время” и проекта “Фактограф” о возможном включении в список СМИ – “иностранных агентов”.