Вторник, 28 ноября 2017

Бывший исполнительный, а позже – генеральный продюсер “Седьмой студии” Екатерина Воронова, не вернувшаяся в Россию после известия о возбуждении дела против ее бывших коллег, призналась, что уничтожила финансовую отчетность организации. Письмо Вороновой опубликовала “Медуза”.

Как говорится в письме, по итогам аудита “Седьмой студии”, проведенного в 2014 году, выяснилось, что главбух Нина Масляева вела черную кассу. “Помимо неверных данных и ошибок в оформлении в зарплатных ведомостях стояли подписи не известных мне людей, а также подписи сотрудников “Седьмой студии” – в том числе и моя, однако ни я, ни другие сотрудники “Седьмой студии” не могли вспомнить, чтобы они такое подписывали, и своих подписей не узнавали”, – утверждает Воронова.

В частности, оказалось, что в организации была трудоустроена дочь Масляевой. “Ей начислялась зарплата, – говорится в письме. – Получала она ее в действительности или нет, мне не известно, но, как бы то ни было, “Седьмая студия” заплатила за нее с расчетного счета почти 250 тысяч рублей налогов”.

Также аудит показал, что между официально начисленной и фактически выплаченной зарплатой сотрудников есть большая разница. Наконец, стало известно, что оформлены в организации были одни люди, в том числе не знакомые Вороновой, а работали и получали зарплату другие.

Масляева, пишет Воронова, неохотно помогала в исправлении нарушений, а в октябре 2014-го подала заявление на увольнение.

Именно после аудита, заключает Воронова, она и решила уничтожить отчетность по расходованию наличных денег за три с половиной года. Зарплату и гонорары “Седьмая студия” выплачивала именно наличными.

Теперь бывшая генпродюсер называет свой поступок ошибочным.

При этом факт хищений в организации Воронова отрицает. Обвинения, присутствующие в деле, она называет сфабрикованными.

О том, что 35-летняя Воронова проходит по делу “Седьмой студии”, стало известно в августе. В конце сентября появилась информация, что она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Материалы в ее отношении выделены в отдельное производство. В октябре сообщалось, что фигурантка ранее выехала в Латвию.

Утром во вторник РИА “Новости” передало, что Генпрокуратура еще 15 ноября направила в российское бюро Интерпола поручение организовать международный розыск Вороновой по линии международной полицейской организации.

О деле “Седьмой студии” стало известно в конце мая. Помимо Вороновой, а также Масляевой в нем еще четыре фигуранта. Это режиссер Кирилл Серебренников, бывший худрук “Седьмой студии”, ее бывший директор “Седьмой студии” Юрий Итин, предшественник Вороновой в должности генпродюсера Алексей Малобродский и директор Российского академического молодежного театра, в прошлом начальница департамента Минкульта Софья Апфельбаум.

Дело квалифицировано по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии. Как утверждает СКР, в 2011-2014 годах Минкульт выделил Серебренникову свыше 214 миллионов рублей на реализацию проекта “Платформа”, запущенного для развития и популяризации современного искусства. Для воплощения проекта и была образована “Седьмая студия”.

Однако, говорится в деле, Серебренников дал другим фигурантам указание завысить данные о количестве и стоимости мероприятий. Также СКР заявляет, что режиссер поручал обеспечивать заключение “Седьмой студией” с подконтрольными ему фирмами и частными предпринимателями, в том числе фирмами-однодневками, фиктивных договоров на реализацию мероприятий проекта “Платформа”. Средства, переведенные по этим договорам, якобы были обналичены и распределены Серебренниковым между фигурантами.

Общая сумма хищений, которая вменена режиссеру и другим обвиняемым, составляет, по заявлению СКР, не меньше 68 миллионов рублей.

Малобродский заключен в СИЗО. Итин, Серебренников и Апфельбаум в разное время были отправлены под домашний арест. Также под домашний арест из СИЗО перевели и Масляеву, после того как она дала показания против себя и других обвиняемых.

Кроме Масляевой, никто из фигурантов дела вину не признает.