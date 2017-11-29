Среда, 29 ноября 2017

Основные возможности бензиновых генераторов Konner & Sohnen KS 7000E

Бензиновые генераторы Konner & Sohnen KS 7000E идеально подойдут для различных условий эксплуатации. К такому оборудованию можно подключить любые электрические приборы. А поскольку модель имеет доступную стоимость ее, выбирают многие покупатели. Сегодня мы рассмотрим главные возможности, которыми обладает бензиновый генератор konner & sohnen ks 7000e ats о которых вы, скорее не знали.

Автоматическое включение установки

Немецкий производитель предусмотрел возможность автоматического запуска установки. Это очень удобно, ведь агрегат будет запущен без вашего участия в случае отсутствия напряжения в основной электрической сети. Также в нем используется защита от неправильного подключения оборудования. В таком случае агрегат просто не включится. Это обеспечит защиту не только для самого генератора, но и оборудования, подключаемого к нему.

Элементы управления

На корпусе агрегата имеется множество элементов управления, которые позволяют существенно упростить работу с таким оборудованием. А поскольку они выполнены очень просто и понятно, пользователю не придется использовать дополнительные инструкции для того, чтобы начать использовать такой агрегат. На панели также предусмотрена специальная кнопка, отвечающая за аварийное отключение генератора. Также там имеется несколько розеток, позволяющих обеспечить подключение оборудования разного типа.

Информационный экран

Благодаря информационному экрану с подсветкой, пользователь может следить за ходом работы такого оборудования. Там присутствует вся полезная информация, которая может потребоваться во время использования аппарата. Несмотря на то, что экран относится к сложной электронике, он надежно защищен от различных воздействий, пыли и влаги.

Качественный бак для топлива

Агрегат оснащается баком для топлива из очень толстой стали. Внутри бака имеется датчик, отвечающий за передачу сигнала на дисплей о количестве топлива в ёмкости. Благодаря высокой степени прочности, ёмкость надежно защищена от различных механических воздействий.

Встроенный стабилизатор тока

Как известно, порой генераторы электрической энергии могут выдавать не очень ровное напряжение, в результате чего некоторые приборы могут некорректно работать. И для таких случаев в приборе предусмотрен специальный автоматический регулятор напряжения. Он позволяет стабилизировать ток на выходе и сделать использование чувствительных электроприборов более безопасным.

Смотрите видео: https://www.youtube.com/watch?v=maQwrabuhXI