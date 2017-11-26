Воскресенье, 26 ноября 2017

Судья Красногвардейского районного суда Петербурга Андрей Юрьев приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима политзаключенного Владимира Тимошенко, обвиняемого в распространении экстремистского текста из колонии. Об этом “Граням” сообщил адвокат “Агоры” Виталий Черкасов, который представляет интересы обвиняемого.

Суд признал 44-летнего уроженца Кисловодска Тимошенко виновным в возбуждении ненависти к социальной группе “служащие учреждений и институтов государственной власти” по части 1 статьи 282. Адвокат просил оправдать подзащитного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

“Вину Владимир Тимошенко не признал, – отметил Черкасов. – Основываясь на позиции уважаемых специалистов в области социологии и политологии и сложившуюся ранее правоприменительную и судебную практику, мы уверены, что чиновники не образуют социальную группу. Следовательно, нет квалифицирующего признака – возбуждение ненависти и вражды к социальной группе. Представители власти не являются социальной группой в контексте статей 280 и 282 Уголовного кодекса, а Владимир Тимошенко не должен был быть наказан в уголовном порядке за выражение мнения в интернете, как бы его позиция кому бы то ни было не нравилась. Будем обжаловать этот приговор”.

23 ноября в ходе прений прокурор просил приговорить Тимошенко к пяти годам строгого режима.

Согласно фабуле дела, в январе 2015 года, отбывая срок семь с половиной лет в ИК-9 строгого режима в окрестностях рабочего поселка Парфино Новгородской области, Тимошенко по телефону надиктовал своей невесте текст о “ситуации на Украине”, “силовом репрессивно-карательном аппарате” России и Владимире Путине. Невеста по просьбе заключенного опубликовала от его имени этот текст в соцсети “ВКоннтакте”.

Тимошенко был задержан в Петербурге 23 декабря 2016 года, меньше чем через две недели после освобождения из колонии. Следствие вел городской главк СКР. Ведомство излагало фабулу дела иначе, чем адвокат. Утверждалось, что текст, за который преследуют Тимошенко, был опубликован не на его личной странице, а в некоем ВК-сообществе. С другой стороны, “социальная группа” в сообщении ведомства была очерчена у́же: “сотрудники правоохранительных органов”.При этом заявлялось, что “знакомая” Тимошенко “не была осведомлена о его преступном умысле”.

26 июня на первом заседании суда по существу дела Тимошенко вину не признал. Политзека содержат в петербургском СИЗО-1 “Кресты”.

По первому делу Тимошенко задержали 11 июня 2009 года. Ему вменили подготовку к подрыву стены Новгородского кремля во время фестиваля “Ганзейские дни Нового времени”, который проводился в городе 18-21 июня того же года. Как утверждалось, в квартирах Тимошенко в Новгороде, а также в Кисловодске, откуда он родом, силовики нашли самодельные бомбы, взрывчатку, боеприпасы, пневматическое оружие и экстремистские материалы. Взрывом, заявлялось в деле, обвиняемый хотел привлечь внимание к проблемам “России и русского народа”.

Следствие вела ФСБ. Тимошенко вменили часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (подготовка к теракту), часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и часть 1 статьи 223 УК (незаконное изготовление оружия).

Процесс вела коллегия Новгородского облсуда под председательством Алексея Гричаниченко. На первых же слушаниях по существу, прошедших 2 декабря 2009 года, Тимошенко признал вину. 26 мая 2010-го он был осужден к сроку пять с половиной лет.

Между тем в 2011 году Тимошенко доставили в Кисловодск и там повторно осудили по статьям 222 и 223 УК, вменив те же эпизоды, что и в Новгороде. Этим приговором срок заключенному был увеличен на два года.

Аргумент, что чиновники социальной группы не образуют, активно используется адвокатами “Агоры” в делах об экстремизме. В деле жителя Твери Шамиля Казакова адвокату Светлане Сидоркиной удалось таким образом добиться, чтобы из обвинения ее подзащитному исключили 282-ю статью. Между тем в деле таганроженки Елизаветы Цветковой этот довод адвокату Юрию Чупилкину не помог – обвинение с его подзащитной не сняли.