Воскресенье, 26 ноября 2017

Судья Курганского горсуда Евгений Колесов вновь вынес оправдательный приговор по делу об экстремизме в отношении бывшего имама местной соборной мечети Али Якупова, сообщает Znak.com. Меру пресечения в отношении Якупова суд отменил, за ним оставили право на реабилитацию

Судья Колесов признал, что комментарий в социальной сети “ВКонтакте”, предрекающий “небесные кары” китайским коммунистам, разместил именно Якупов. Однако состава преступленя в этом судья не нашел.По мнению Колесова, эксперты обвинения представили заключения, выполненные с грубыми нарушениями, а также вышли за пределы своей компетенции. В связи с этим суд не принял во внимание ни одно из экспертных заключений, представленных гособвинением.

подчеркнул: установлено Но суд не нашел в этом комментарии состава преступления.

“Часть показаний, данных против Якупова, продиктованы неприязненным отношением к Якупову ряда свидетелей, в связи с чем эти показания не могут считаться достоверными. Доказательств того, что Якупов придерживался жестких экстремистских и националистических взглядов, в суде не представлено”, – отметил судья.

Сам Якупов заявил, что полностью удовлетворен судебным решением. “Я не верил, что в наших судах существуют оправдательные приговоры, но убедился в этом в третий раз”, – отметил он. ПО словам Якупова, он собирается покинуть Курган и продолжить работать в Пензе, но не в качестве имама.

Якупову был инкриминирован пункт “б” части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды к социальной группе “коммунисты”, совершенное с использованием служебного положения). В редакции, действовавшей на момент, которым датирован вмененный бывшему имаму эпизод, эта норма предусматривает до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, в ночь на 5 ноября 2015 года Якупов опубликовал во “Вконтакте” комментарий к посту о запрете ношения хиджабов в Китае. В комментарии выражалось возмущение такой мерой, а китайским коммунистам предрекались “небесные кары”.

Сам бывший имам вину не признавал. Он настаивал, что не публиковал комментарий, а его ВК-страницу взломали. В деле действительно указывается, что вход на страницу Якупова был произведен с “неустановленного устройства”.

Якупов объяснял возбуждение дела своим назначением на должность имама. С этим назначением не согласились предыдущий имам Зиёдали Мизробов и часть джамаата, занявшая его сторону. Имамом Якупов стал в 2015 году, а уже в начале 2016-го против него открыли дело. Защита обвиняемого не исключала, что ко взлому его страницы причастны именно сторонники Мизробова.

В итоге Якупов ушел с поста имама мечети, заявив, что у него “желания нет больше там работать”. Должность вновь занял Мизробов. Свою ВК-страницу Якупов после возбуждения дела удалил.

25 апреля 2017 года судья Курганского горсуда Сергей Лушников оправдал Якупова. Он отметил, что факт публикации комментария подсудимым обвинение доказало, однако обращение к высшим силам не может быть расценено как преступление.

Однако прокуратура подала апелляционное представление на приговор, и 22 июня судья областного суда Александр Ермохин отменил решение, отправив дело на новое рассмотрение.

Ранее Якупов жил в Пензенской области. Там в 2013 году ему были предъявлены обвинения по статьям 282 и 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Однако позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.