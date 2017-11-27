Понедельник, 27 ноября 2017

В прениях сторон по делу двух уроженцев Чечни, которым вменяется участие в рейде отряда чеченской армии в Буденновск в 1995 году, прокурор Александр Шавелько запросил для Рамзана Белялова 15 лет, а для Магомеда Маздаева – 14 с половиной лет общего режима. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

В свою очередь, адвокаты потребовали для подсудимых оправдательного приговора.

Сами подсудимые обвинение полностью отвергли.

Дело рассматривает коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Вячеслава Корсакова. Предварительные слушания прошли 21 августа; разбирательство по существу продолжается с 18 сентября. В рамках процесса прошло около 25 заседаний.

Белялову и Маздаеву вменены пункт “б” части 3 статьи 205 (теракт, повлекший умышленное причинение смерти человеку; срок от 15 лет до пожизненного), часть 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии), а также часть 2 статьи 126.1 УК РСФСР (захват заложников, повлекший тяжкие последствия; от 5 до 15 лет). Маздаеву помимо этого инкриминирована часть 1 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков; до 3 лет колонии). Как утверждается, наркотики нашли в декабре 2014 года при обыске в его доме в Волгоградской области, по итогам которого Маздаев и был задержан.

Полугодом позже – 2 июня 2015-го – в Гудермесе задержали Белялова. Вскоре СКР сообщил, что от дачи показаний оба арестованных отказываются, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Несколько позже появилась информация, что Белялов с мая 1995 по февраль 1996 года (по другим данным – до декабря 1995-го) вместе с односельчанами – жителями аула Нижний Нойбер Гудермесского района – работал на стройке в деревне Воздвиженка Хайбуллинского района Башкирии. Отмечалось, что, вопреки заявлениям следствия, Белялов никогда не скрывался, жил в Нижнем Нойбере и работал в Гудермесе слесарем на железной дороге. В поддержку арестованного выступил омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев.

На слушаниях 9-10 ноября почти десяток свидетелей подтвердил, что Белялов во время рейда в Буденновск безотлучно находился в Башкирии.

Маздаев на допросе 14 ноября рассказал, что в первой чеченской войне участия не принимал. В 1996-м, продолжил подсудимый, он устроился в Департамент государственной безопасности Ичкерии, однако после месяца-двух работы, 6 октября того же года, был задержан федералами в Ставропольском крае. Обвиняемый пояснил, что группа из пяти ичкерийских силовиков, в которую входил он, разыскивала “КамАЗ”, угнанный боевиками с предприятия, и не заметила, как выехала из Чечни на Ставрополье.

Полтора месяца Маздаев провел в пятигорском СИЗО. “Из Москвы приезжали следователи, спрашивали: “Где вы воевали, сколько убивали?” Никто о Буденновске не спрашивал”, – заметил подсудимый. 22 ноября 1996-го Маздаева вернули в Чечню в рамках обмена пленными. Сразу после этого он уволился из ДГБ Ичкерии.

В конце 1999-го, после начала второй чеченской войны, продолжил Маздаев, он бежал с семьей в Ингушетию, в следующем году выехал в Турцию, а с 2002-го жил в Волгоградской области.

Подсудимый добавил, что действительно иногда курил марихуану, однако пакет, фигурирующий в деле, ему подбросили при обыске силовики.

С Беляловым, рассказал Маздаев, он познакомился уже только после ареста. Содержащееся в деле утверждение о том, будто Белялов возглавлял отдел ДГБ Ичкерии в Гудермесе, Маздаев расценил как неправдоподобное. “Таких в ДГБ не брали! По его характеру и поведению я бы его сторожем на дверь вряд ли поставил”, – заявил он.

14 июня 1995 года отряд чеченской армии под командованием Шамиля Басаева проник в город Буденновск на Ставрополье и захватил ряд построек, в том числе городскую больницу. В заложниках оказались около 2 тысяч граждан. От действий нападавших погибли 129 человек, в том числе девять детей. Еще 317 человек получили ранения.

В переговоры с Басаевым вступил премьер-министр России Виктор Черномырдин. Была достигнута договоренность о прекращении войны в Чечне и выводе из страны российских войск. 19 июня нападавшие освободили заложников и беспрепятственно вернулись на родину.

По делу о рейде осуждены 26 человек, в розыске остаются 22, а преследование еще семерых, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью.