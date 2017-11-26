Воскресенье, 26 ноября 2017

Окончательное решение о принадлежности “екатеринбургских останков” членам царской семьи невозможно принять путем научной экспертизы. Об этом заявил патриарх Кирилл на проходящей в Москве научной конференции, посвященной последним результатам экспертиз так называемых царских останков, сообщает Интерфакс.

“Речь идет не просто об останках обычных людей – речь идет об обретении святых мощей”, – сказал патриарх на конференции. По словам предстоятеля РПЦ, тема святости мощей относится не к науке, а к та́инственной (от слова “та́инство” – Ред.) части жизни людей, поэтому решать вопрос об идентичности “екатеринбургских останков” может только Архиерейский собор.

Между тем следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством. Об этом заявила старший следователь по особо важным делам СКР Марина Молодцова, сообщает РИА “Новости”.

“Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного, в том числе, и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи”, – сказала Молодцова. По ее словам, для этого сейчас формируется экспертный совет, в состав которого войдут научные сотрудники Академии наук, Московского и Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ. Проведение этого исследования станет возможным после получения заключения историко-архивной экспертизы, над которой в настоящее время работают специалисты, отметила Молодцова.

Дело о расстреле Романовых, возбужденное в 1993 году, закрывали и возобновляли несколько раз. Очередной раз производство по делу было прекращено в январе 2011 года.

В июле 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев по просьбе РПЦ распорядился создать межведомственную группу для исследования и захоронения останков детей Николая II Алексея и Марии. Сейчас эти останки находятся в Государственном архиве России.

23 сентября 2015 года СКР возобновил следствие по делу о расстреле Николая II и его семьи и свиты. В рамках расследования в Петропавловском соборе Петербурга прошла эксгумация останков императора и императрицы. При изъятии проб присутствовали представители РПЦ.

11 ноября 2014 года в СКР сообщили, что генетический анализ подтвердил подлинность останков Николая II и императрицы Александры Федоровны. Было доказано совпадение участков ДНК из образцов, взятых в сентябре из челюсти и позвонка императора, с образцами, полученными ранее при исследовании рубахи Николая II со следами его крови. В образце из фрагмента нижней челюсти скелета императрицы были выявлены участки митохондриальной ДНК, совпадающие с вариантами у потомков английской королевы Виктории по материнской линии. Императрица была внучкой королевы.

27 ноября 2015 года в Петропавловском соборе в Петербурге специалисты вскрыли саркофаг российского императора Александра III и взяли образцы его останков для генетического исследования, которое должно доказать подлинность останков Николая II и его детей.

В октябре прошлого года патриарх Кирилл заявил, что завершается экспертиза останков детей императора Николая II Алексея и Марии. “Мы договорились с руководством страны о том, что нужно повторно сделать все экспертизы, поскольку, с нашей точки зрения, то, что происходило в 90-е годы, происходило с нарушениями. А для того, чтобы Церковь приняла результаты экспертизы, сама экспертиза должна быть безупречной, не должно быть никаких подозрений ни у кого. В настоящий момент завершаются эти экспертизы, они проходят в нескольких лабораториях за границей”, – сказал патриарх. – Если будет подтверждение, что действительно есть совпадения, и речь идет о родственниках, тогда у нас будет основание с доверием отнестись к этой экспертизе”

Кирилл заверил, что РПЦ с уважением и доверием относится к ученым, “но для того, чтобы не было никаких сомнений, просим, чтобы они не спешили, чтобы они сделали все, как полагается”. Многие люди, “которым эта тема близка, которые считают ее важной, разделяют этот подход”, отметил предстоятель.