Воскресенье, 26 ноября 2017

Следствие планирует назначить психолого-историческую экспертизу, чтобы выяснить, не являлся ли расстрел царской семьи ритуальным убийством, сообщила… старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова на конференции “Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы…”. “Следствием планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы для разрешения вопроса, связанного в том числе и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи”, – сказала Молодцова. По ее словам, для этого сейчас формируется экспертный совет, в состав которого войдут научные сотрудники Академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, историки, архивисты и священники РПЦ. Проведение этого исследования станет возможным после получения заключения историко-архивной экспертизы, над которой в настоящее время работают специалисты.

РИА “Новости”

Если вникнуть как следует во вкус ритуального обвинения, возникает ощущение очень тяжелое…. Каждый из нас, говоря с иноверцем, должен, значит, помнить, что тот, быть может, в эту самую минуту ежится и думает: “А кто тебя знает, не хлебнул ли когда-нибудь и ты из ритуальной рюмочки?”.. Среди правых есть и вполне искренние люди. Эти люди совершенно искренно верят, что евреи действительно употребляют в пищу кровь христианских младенцев; по крайней мере что среди евреев есть такая секта… Вообще все это дело гораздо сложнее. Оно особенно сложно потому, что вера в ритуальные убийства распространена не только среди правых. В нейтральной, беспартийной массе, даже интеллигентной, тоже далеко еще не искоренилось это подозрение… Конечно, милые люди выражают это сомнение не в такой грубой форме. Они обыкновенно говорят так: “Конечно, мы не сомневаемся, вы и ваши близкие об этом не знаете. Но… может быть, ваши раввины знают?..”

Владимир (Зеев) Жаботинский. “Вместо апологии”