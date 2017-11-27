Понедельник, 27 ноября 2017

Глава “Роснефти” Игорь Сечин в четвертый раз не явился в Замоскворецкий райсуд Москвы, куда он был вызван в качестве свидетеля по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам судьи Лариса Семенова, в суд поступило заявление от адвоката главы “Роснефти” Андрея Клена, согласно которому Сечин не может явиться в суд по причине командировки в Рим, а также напряженного рабочего графика до конца года. “Сечин Игорь Иванович считает, что в суде могут быть оглашены данные им ранее показания, он поддерживает их и подтверждает. Больше к сказанному ему добавить нечего”, – огласила судья заявление адвоката.

После этого адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе заявила ходатайство о возвращении дела в прокурору из-за нарушений. Так, по мнению, в материалах дела не конкретизированы данные о месте, времени, способе и обстоятельствах передачи Сечиным денег Улюкаеву. Кроме того, адвокаты напомнили суду об отсутствии очной ставки между главой “Роснефти” и Улюкаевым, что делает “невозможным оглашение показаний первого в судебном заседании”. “Данные нарушения нарушают право Улюкаева на защиту”, – резюмировала Квеидзе. Однако судья Семенова ходатайство отклонила.

Затем Семенова поинтересовалась у Улюкаева готов ли он давать показания, на этот вопрос экс-министр ответил положительно. В суде начался его допрос. Подсудимый ответит сначала на вопросы своих адвокатов, а затем прокуроров.

На предыдущих заседаниях Улюкаев выразил желание давать показания только после допроса Сечина. Адвокаты пояснили, что если Сечин не явится на заседание в понедельник, защита приступит к допросу Улюкаева.

Сечин уже трижды не пришел в суд на слушания по делу Улюкаева, по которому он проходит свидетелем обвинения. 11 ноября судья Семенова по инициативе прокуроров выписала первую повестку Сечину. При этом судья поинтересовалась, сможет ли прокуратура обеспечить явку. “Да, мы обеспечим”, – заверил прокурор Павел Филипчук. Следующие повестки Сечин также проигнорировал.

16 ноября Сечин объяснил неявку в суд занятостью делами “Роснефти”. “В отношении моего участия в суде: я буду стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства. Но на этом этапе моя главная задача – выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании “Роснефть”, – сказал Сечин. Он заверил, что безусловно выполнит “все необходимые условия”, как только удастся “согласовать необходимые графики”.

22 ноября в суд поступило письмо от адвоката главы “Роснефти”. В нем отмечается, что до конца года график Сечина “очень плотный”, в связи с чем он не сможет принять участие в суде. К письму прилагались документы о командировках Сечина на саммит АТЭС, в Сочи и в Ханты-Мансийский автономный округ.