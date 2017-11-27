Понедельник, 27 ноября 2017

Саратовский активист “Артподготовки” Сергей Окунев (настоящее имя Леонид Гришин) попросил политического убежища на Украине. Об этом сообщают “Свободные новости” со ссылкой на самого эмигранта.

С заявлением, рассказал Окунев, он обратился еще около трех недель назад. На днях ему дали предварительный положительный ответ. “Теперь остается уладить еще некоторые моменты и получать статус беженца”, – заключил активист.

Заявление эмигрант подал и в Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Окунев – один из ближайших сторонников лидера “Артподготовки” Вячеслава Мальцева. Он был соведущим youtube-канала движения.

2 ноября силовики из городского ОП “Фрунзенский” разыскивали Окунева в региональном штабе Алексея Навального. Зачем им нужно найти активиста, визитеры не пояснили; убедившись, что Окунева в штабе нет, они быстро ушли.

На прошлой неделе, 23-го числа, подруга Окунева Юлия Бизяева была задержана и доставлена на опрос в областное УФСБ. После опроса ее отпустили. При этом отмечалось, что ни по какому делу Бизяева не проходит ни как подозреваемая, ни как свидетельница.

На публичных мероприятиях, отмечали “Свободные новости”, Окунев перестал появляться около месяца назад.

1 ноября, за несколько дней до всероссийских протестов 5-го числа, инициированных Мальцевым, в Саратове прошли облавы на сторонников движения. Координатор партии “Свободные люди” Сергей Рыжов был отправлен в СИЗО по подозрению в подготовке теракта. Его знакомого Федора Мартынова арестовали по делу о незаконном изготовлении взрывчатки. Сообщалось также, что дело об экстремизме открыто против Дмитрия Германова, оппозиционера из Энгельса – пригорода Саратова. Об аресте Германова информации не поступало.

Кроме того, двое сторонников “Артподготовки” из Энгельса – Дмитрий Пешков и Александр Мололкин – были арестованы на пять суток по сфабрикованным протоколам о мелком хулиганстве. 16 ноября Мололкин, работавший системным администратором на заводе “Полипластик”, сообщил, что его заставляют уволиться.