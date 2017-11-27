Понедельник, 27 ноября 2017

Адвокаты бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева отказались от допроса главы “Роснефти” Игоря Сечина, четырежды не явившегося в Замоскворецкий райсуд Москвы, сообщает Интерфакс. Защита заявила о завершении представления доказательств.

На заседании во вторник суд заслушает дополнения прокуроров и защиты, а затем перейдет к прениям.

В понедельник в суде дал показания Улюкаев, обвиняемый в вымогательстве взятки. Он заявил, что считает происшедшее провокацией со стороны Сечина. По словам Улюкаева, он был уверен, что в переданной ему главою “Роснефти” сумке было вино – подарок в честь завершения первого этапа приватизации акций “Башнефти”.

“Когда из сумки извлекли купюры в полиэтиленовых пакетах, я понял, что настойчивые просьбы Сечина приехать и задержание – все это заранее спланированная акция, провокация”, – заявил экс-министр.

Улюкаев отметил, что никогда не угрожал Сечину дать отрицательную оценку, не позволившую бы “Роснефти” осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций “Башнефти” в размере 50 процентов. “Я никогда не угрожал Сечину дать отрицательное заключение. А данные им показания о том, что я угрожал ему, свидетельствуют о заведомо ложном оговоре меня со стороны Сечина”, – сказал экс-министр.

Улюкаев также подчеркнул, что ни положительное, ни отрицательное заключение Минэкономразвития не играло ключевой роли в проведении сделки. Бывший министр также заявил, что не давал каких-либо поручений о приостановке или затягивании сделки по приватизации “Башнефти”. По его словам, возглавляемое им министерство не обладало полномочиями по “приостановлению или отмене сделки”.

“Я считал и сейчас считаю, что будь это “Роснефть”, будь любая другая компания с государственным участием, ее участие в приватизации госимущества нецелесообразно, потому что противоречит самому духу приватизации. Но это только мое мнение, решения я не принимаю”, – отметил Улюкаев.

На предыдущих заседаниях Улюкаев выразил желание давать показания только после допроса Сечина. Адвокаты пояснили, что если Сечин не явится на заседание в понедельник, защита приступит к допросу Улюкаева.

Сечин четырежды не пришел в суд на слушания по делу Улюкаева, по которому он проходит свидетелем обвинения. 11 ноября судья Семенова по инициативе прокуроров выписала первую повестку Сечину. При этом судья поинтересовалась, сможет ли прокуратура обеспечить явку. “Да, мы обеспечим”, – заверил прокурор Павел Филипчук. Следующие повестки Сечин также проигнорировал.

16 ноября Сечин объяснил неявку в суд занятостью делами “Роснефти”. “В отношении моего участия в суде: я буду стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства. Но на этом этапе моя главная задача – выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании “Роснефть”, – сказал Сечин. Он заверил, что безусловно выполнит “все необходимые условия”, как только удастся “согласовать необходимые графики”.

22 ноября в суд поступило письмо от адвоката главы “Роснефти”. В нем отмечается, что до конца года график Сечина “очень плотный”, в связи с чем он не сможет принять участие в суде. К письму прилагались документы о командировках Сечина на саммит АТЭС, в Сочи и в Ханты-Мансийский автономный округ.

В понедельник судья Лариса Семенова сообщила, что в суд поступило заявление от адвоката главы “Роснефти” Андрея Клена, согласно которому Сечин не может явиться в суд по причине командировки в Рим, а также напряженного рабочего графика до конца года. “Сечин Игорь Иванович считает, что в суде могут быть оглашены данные им ранее показания, он поддерживает их и подтверждает. Больше к сказанному ему добавить нечего”, – огласила судья заявление адвоката.

После этого адвокат экс-министра Дариджан Квеидзе заявила ходатайство о возвращении дела в прокурору из-за нарушений. Так, по мнению, в материалах дела не конкретизированы данные о месте, времени, способе и обстоятельствах передачи Сечиным денег Улюкаеву. Кроме того, адвокаты напомнили суду об отсутствии очной ставки между главой “Роснефти” и Улюкаевым, что делает “невозможным оглашение показаний первого в судебном заседании”. “Данные нарушения нарушают право Улюкаева на защиту”, – резюмировала Квеидзе. Однако судья Семенова ходатайство отклонила.