Воскресенье, 26 ноября 2017

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Андрея Попова (“бога Кузи”). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры без указания имени обвиняемого. Дело отправляется в Пресненский райсуд столицы.

Помимо Попова в деле еще пять фигурантов; их имена в сообщении также не раскрываются – указывается лишь, что это жители “московского региона” в возрасте от 26 до 65 лет. Имена двух обвиняемых ранее сообщала полиция. Речь идет об экс-советнике гендиректора Центра международной торговли Москвы Надежде Розановой и о пенсионерке Галине Маркевич.

Всем шестерым вменяется часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающая до 10 лет колонии. Попову также инкриминирована часть 1 статьи 239 кодекса (создание религиозного объединения, посягающего на личность и права граждан, и руководство им; до четырех лет), а другим фигурантам – часть 3 этой же статьи (участие в деятельности такого объединения; до двух лет).

Согласно фабуле дела, участники секты, основанной Поповым в 2007 году в Москве, обманным путем получили от граждан свыше 7 миллионов рублей – якобы на постройку церкви, приобретение предметов культа, религиозной литературы и т. п.

В прошлом году сообщалось, что потерпевшими по делу признаны 10 человек.

Попов, Розанова и Маркевич были задержаны 10 сентября 2015 года. Тогда утверждалось, что при обысках по делу, прошедших в семи московских квартирах, силовики обнаружили около 43 миллионов рублей и более 100 тысяч долларов, а также “специфическую литературу и экзотических животных, содержащихся в ненадлежащих условиях”. Также заявлялось об изъятии записей, подтверждающих, что руководство секты мошенническим образом завладевало деньгами граждан.

11 сентября 2015-го Попова арестовали. Розанову и Маркевич также отправили в СИЗО. Еще у части фигурантов, говорится в нынешней публикации Генпрокуратуры, взяли подписки о невыезде.

Сообщалось, что Попов категорически отрицает вменяемую вину.

В сентябре прошлого года, во время очередных слушаний о продлении ареста Розановой, защита обвиняемой представила благодарности, вынесенные ей за “благотворительную деятельность” в ДНР и ЛНР.

Дело находилось в производстве столичного главка МВД. О завершении следствия было объявлено еще в сентябре 2016-го. По какой причине обвинительное заключение утвердили больше чем год спустя, Генпрокуратура не уточнила.

В сообщении надзорного ведомства говорится также, что продолжается следствие в отношении еще ряда граждан, которым вменяется причастность к деятельности секты.

Попову 40 лет, он инвалид II группы по зрению. Как заявляли в Московской патриархии, ранее Попов долгое время вел деятельность под именем епископа Романа, а затем провозгласил себя “богом Кузей”. В РПЦ утверждали, что основной доход секте приносит участие в православных выставках – выдавая себя за представителей малоизвестной церкви или монастыря, ее адепты предлагают посетителям заказывать различные молебны и требы.

Личность Попова в 2008-2009 годах активно обсуждалась на форуме дьякона Андрея Кураева. Участники форума сообщали, что многие из них попадали на лекции “владыки Романа” именно с православных выставок.

В 2013 году патриархия в своем заявлении выразила обеспокоенность активным участием членов секты “бога Кузи” в таких выставках.