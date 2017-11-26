Воскресенье, 26 ноября 2017

Замгенпрокурора Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по делу жителей Чечни Руслана Наматова и Артура Ушаева, которым вменяется участие в бою с федералами, произошедшем в 2000 году в лесу у чеченского горного аула Улус-Керт. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Дело направлено председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, чтобы тот, изменив своим решением подсудность, передал его в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Необходимость такой меры Генпрокуратура объясняет угрозами, которые, как утверждается, поступили в адрес “участников уголовного судопроизводства” в Чечне.

Наматову и Ушаеву инкриминированы часть 2 статьи 209 (участие в банде; от 8 до 15 лет колонии) и статья 317 УК (посягательство на жизнь военного; от 12 лет до смертной казни). Оба находятся под арестом.

Согласно фабуле дела, обвиняемые входили в отряд чеченских войск, которым командовали Шамиль Басаев и Хаттаб, и в составе этого подразделения 29 февраля – 1 марта 2000 года под Улус-Кертом участвовали в бою с 6-й ротой 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Как утверждается, они обстреливали федералов из автоматов Калашникова калибра 5,45 миллиметра.

Бой при Улус-Керте стал одним из самых громких поражений России во второй чеченской войне. Из 90 федералов 84 погибли, а еще четверо получили ранения.

Признают ли вину сами Наматов и Ушаев, Генпрокуратура не уточняет.

Как говорится в публикации на сайте СКР, ранее по делам о бое под Улус-Кертом были осуждены девять человек. В частности, участие в этом бою вменялось фигурантам дела УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, которые в действительности вовсе не бывали в Чечне до ареста.

Последний на сегодня приговор по делу о бое под Улус-Кертом был вынесен 3 августа Аюбу Тунтуеву, бывшему сотруднику “антитеррористического центра” Чечни – службы безопасности главы марионеточной российской администрации Чечни Ахмата Кадырова. Тунтуеву, ранее осужденному к 24 годам строгого режима по делу о теракте, по новому делу дали 13 лет колонии, однако, применив частичное сложение приговоров, добавили к первоначальному сроку лишь 11 месяцев. Сам подсудимый вину не признал.