Воскресенье, 26 ноября 2017

При воскресном налете российской авиации на деревню Эш-Шафа в сирийской мухафазе Дейр-эз-Зор погибли по меньшей мере 53 мирных жителя, в числе которых 21 ребенок. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

Число жертв, которое SOHR первоначально, 26 ноября, указывал в публикации на собственном сайте, было меньшим – 34 человека, в том числе 15 детей и 7 женщин.

Между тем Интерфакс передает, что в российском Минобороны сообщение правозащитников назвали “очередной фальшивкой”. Авиация России, заявили в ведомстве, наносит удары лишь “вне населенных пунктов” и “только по объектам международных террористических группировок”.

В действительности российские самолеты регулярно бомбят в Сирии жилые районы, в том числе в местнях, не контролируемых “Исламским государством” и “Джабхат фатах эш-Шам”. Так, 25 сентября сообщалось, что был атакован ряд поселений в районе города Джиср-эш-Шугур, мухафаза Идлиб. Тогда погибли как минимум 37 гражданских лиц, в том числе 12 детей.