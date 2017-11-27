Понедельник, 27 ноября 2017

Российский истребитель Су-30 над Черным морем совершил “небезопасный” перехват американского противолодочного самолета P-8 Poseidon, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Пентагона Мишель Бальданзу. Инцидент произошел 25 ноября.

По словам Бальданзы, Су-30 совершил резкий маневр и приблизился к самолету США на расстояние около 15 метров, что заставило P-8 на 15 минут войти в состояние “сильной турбулентности” c 15-градусным креном. “Небезопасные действия могут нанести серьезный вред и травмы всем вовлеченным воздушным экипажам”, – отметила Бальданза.

“Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, чтобы спровоцировать такое поведение российской стороны”, – подчеркнула представитель американского военного ведомства.

В мае российский истребитель-перехватчик Су-27 над нейтральными водами Черного моря приблизился к американскому P-8A Poseidon на шесть метров.