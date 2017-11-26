Воскресенье, 26 ноября 2017

Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Антон Цыкуренко продлил двум фигурантам крымского дела “Таблиги джамаат”, Ренату Сулейманову и Арсену Кубединову, срок содержания в СИЗО на три месяца – до 27 февраля 2018 года. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

С ходатайствами о продлении политзекам арестов в суд обратился старший следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Р. Горбачев.

О слушаниях в отношении двух других обвиняемых – Талята Абдурахманова, также заключенного в СИЗО, и Сейрана Мустафаева, помещенного под домашний арест, – информации не поступало.

Фигуранты дела были задержаны 2 октября в разных местностях Крыма. 48-летний портной Сулейманов – житель поселка Молодежное Симферопольского района, Мустафаев – села Пионерское этого же района, 64-летний Абдурахманов – села Мельничное (Терекли-Шейх-Эли) Белогорского района; Кубединов, насколько позволяют заключить сообщения в интернете, живет в самом Симферополе.

Дело было открыто несколькими днями раньше, 29 сентября. Сулейманову – основному фигуранту – инкриминирована часть 1 статьи 282.2 российского УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии, остальным троим – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности такой организации), санкция которой составляет от 2 до 6 лет.

3 октября судья Киевского райсуда Виктор Можелянский, объявленный на Украине в розыск за государственную измену, отправил Мустафаева под домашний арест, а трех остальных задержанных – в СИЗО. Отмечалось, что Мустафаев – единственный фигурант, интересы которого представлял защитник по назначению. У других привлеченных по делу независимые адвокаты.

Днем раньше, сразу после задержания фигурантов и доставки их на допросы в крымское УФСБ, туда явился замглавы коллаборационистского крымского муфтията Айдер Исмаилов. Сообщалось, что муфтият по просьбе родственников одного из задержанных согласился помочь фигурантам дела, но лишь при условии, что те откажутся от “ангажированных” адвокатов и признают вину.

Известно также, что силовики тогда же убеждали каждого из задержанных “сотрудничать”, обещая за это более мягкую меру пресечения. Сулейманов вину не признал. В то же время и он, и Абдурахманов согласились дать показания.

Кроме того, у Сулейманова взяли образец голоса для фоноскопической экспертизы. “Значит, у следствия есть аудио- либо видеозапись, на которой Ренат присутствует, – очевидно, велась прослушка”, – сделал тогда вывод адвокат политзека Эдем Семедляев.

На воле у Сулейманова остались трое несовершеннолетних дочерей, у Кубединова – четверо детей, самому старшему из которых 10 лет. У Абдурахманова проблемы со слухом; при этом, даже несмотря на задержание, он не прервал пост, начатый ранее. Администрация Мельничного побоялась выдать адвокату Маммету Мамбетову характеристику на задержанного для представления в суде.

“Таблиги джамаат” (урду Общество распространения веры; ар. “Джамаат ат-таблиг”) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

За рубежом “Таблиги джамаат” запрещен лишь в Таджикистане и Казахстане. В России организация находится под запретом с 2009 года. В ряде регионов, в том числе в Москве, Татарии и Башкирии, был возбужден целый ряд дел по “экстремистским” статьям УК против действительных либо мнимых членов “Таблиги джамаат”. Фигуранты некоторых дел получали реальные сроки.

В аннексированном Крыму это первое дело “Таблиги джамаат”.