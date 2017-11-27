Понедельник, 27 ноября 2017

В Волгограде совершено покушение на главреда сайта “Блокнот Волгограда” Юлию Завьялову. Об этом в воскресенье сообщили коллеги журналистки.

В ночь на 26 ноября неизвестные перерезали тормозной шланг на Volkswagen Tiguan Завьяловой. В результате тормозная система машины вышла из строя.

Поломку обнаружил отец журналистки, которого та попросила отогнать машину на шиномонтаж, чтобы поставить на колеса зимние покрышки. Как пояснила Завьялова, ее отец – опытный водитель, поэтому он сумел справиться с управлением даже при полностью не работающей тормозной системе. “Мне страшно представить, что бы произошло, если бы за руль села я, – заметила главред. – Видимо, расчет на это и был”.

Случившееся Завьялова однозначно связала со своей профессиональной деятельностью. “Блокнот Волгограда” – самое читаемое в регионе СМИ. Последние годы сайт помещал публикации с резкой критикой губернатора Анатолия Бочарова, других чиновниках региональной администрации и мэрии областного центра, а также сообщал о коррупционных связях власти и бизнеса.

Полицейские, вызванные Завьяловой, не изъяли поврежденных деталей машины, не опросили свидетелей и сняли отпечатки пальцев. Бригада криминалистов на место так и не явилась. В этой связи журналистка обратилась к независимым экспертам.

Лишь после заметки “Блокнота Волгограда”, уже в ночь на понедельник, областное УМВД сообщило о начале доследственной проверки. При этом в публикации утверждалось, что поврежденные детали машины все же изъяты.

Однако, уточнил “Блокнот Волгограда” уже 27 ноября, полицейские ведут проверку в связи с подозрениями не в покушении, а в умышленном повреждении имущества. Между тем, отметило издание, даже если задачей преступников было не убить, а лишь напугать главреда, то и такие действия должны квалифицироваться не по 167-й статье УК (повреждение имущества), а по 144-й (воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста).

Позже в понедельник заявление в связи с покушением на Завьялову выпустили “Репортеры без границ”. Организация потребовала полно и беспристрастно расследовать инцидент. Также “Репортеры без границ” напомнили, что преступления против журналистов являются насущной проблемой России и что во Всемирном рейтинге свободы прессы, который составляет эта НПО, Россия в нынешнем году заняла 148-е место из 180.