Вторник, 28 ноября 2017

Совет безопасности России на заседании 26 октября поручил МИДу и Минкомсвязи до 1 августа 2018 года инициировать обсуждение в рамках БРИКС создания в странах-участницах организации собственной системы дублирующих корневых DNS-серверов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания Совбеза.

Предлагается создать в БРИКС “систему дублирующих корневых серверов доменных имен (DNS), независимую от контроля ICANN, IANA и VeriSign (международные организации, управляющие сетевой инфраструктурой. – Ред.) и способную обслуживать запросы пользователей перечисленных стран на случай сбоев или целевых воздействий”.

Необходимость разработки такой системы мотивируется “возросшими возможностями западных стран по ведению наступательных операций в информационном пространстве” и “доминированием США и ряда стран Европейского Союза в вопросах управления сетью интернет”.

В компании “Технический центр интернета” (ТЦИ), обслуживающей DNS-инфраструктуру рунета, заявили, что реализация инициативы Совбеза приведет к созданию отдельной от интернета сети. “В рамках существующего интернета независимости достигнуть нельзя, все равно информация по корневым серверам будет расходиться из одной точки – IANA. Таким образом, создание системы корневых серверов доменных имен, независимой от международных администраторов, эквивалентно созданию альтернативного интернета, независимого от существующего”, – отметили в ТЦИ.

Система DNS, отвечающая за адресацию доменных имен, находится в ведении международной организации ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами), созданной в 1998 году при участи правительства США. Техническое управление системой осуществляет IANA (администрация адресного пространства интернета) – департамент ICANN.

13 корневых DNS-серверов отвечают за доступ к доменам верхнего уровня. Большинство из них находятся в США, несколько – в Европе и Японии. Также существует множество “зеркал”, которые дублируют информацию корневых серверов. В России установлено девять таких “зеркал”: они находятся в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове.

Российские власти неоднократно заявляли о намерении обособить инфраструктуру российского сегмента интернета. В прошлом году Минкомсвязи сообщало о планах локализовать внутри страны 99 процентов российского интернет-трафика к 2020 году, а также дублировать внутри Росии 99 процентов критической инфраструктуры интернета.