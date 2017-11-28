Вторник, 28 ноября 2017

Следственный департамент МВД прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора Новосибирского театра оперы и балета, экс-гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана. Как сообщает “Коммерсант”, также прекращены дела против бывших топ-менеджеров JFC Андрея Афанасьева и Юлии Захаровой.

14 ноября старший следователь МВД Дмитрий Гришин прекратил за отсутствием состава преступления дела против Кехмана, Захаровой и Гришина по части 4 статьи 159.1 (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и части 4 статьи 174.1 (отмывание средств, полученных преступным путем, организованной группой или в особо крупном размере).

В тот же день Гришин возбудил новое дело по части 1 статьи 176 УК (незаконное получение кредита; до пяти лет колонии) и предъявил обвинения в рамках него Афанасьеву и Захаровой. Два дня спустя обвиняемым по новому делу стал и Кехман. Согласно фабуле дела, руководство JFC для получения кредитов сообщало банкам ложные данные о финансовом и хозайственном положении группы компаний.

21 ноября дело по 176-й статье также было прекращено по истечению срока давности, составляющего пять лет для преступлений средней тяжести: по версии следствия, последний незаконный кредит JFC получила в 2011 году.

После прекращения дел был снят арест с имущества JFC: девяти квартир на Московском проспекте в Петербурге, нефтебазы в поселке Шушары, находящейся там же, а также пилорамы в Казани.

Решение о прекращении преследования руководителей JFC проверяет Генпрокуратура. Ранее представители потерпевших банков жаловались в надзорное ведомство на бездействие следователей МВД. Как отмечается, если Генпрокуратура согласится с закрытием дела, банки-кредиторы смогут потребовать возмещения своих убытков только в порядке гражданского судопроизводства. При этом JFC обанкротилась в 2015 году, а сам Кехман был признан банкротом в 2012 году в Великобритании, а в 2016 году – в России.

В “Сбербанке” заявили, что действия МВД “вызывают много вопросов”. “Сбербанк считает незаконным и необоснованным переквалификацию обвинения Кехману с мошенничества в сфере кредитования на незаконное получение кредита и будет обжаловать постановление о прекращении уголовного дела”, – подчеркнули в пресс-службе банка.

Кехман стал фигурантом дела о мошенничестве в 2015 году. Руководителей JFC обвиняли в хищении 20,2 миллиардов рублей, которые группа компаний получила в 2010-2011 годах в качестве восьми кредитов у “Райффайзенбанка”, банка “Уралсиб”, Северо-Западного подразделения “Сбербанка России”, “Банка Москвы”, “Промсвязьбанка” и ряда других кредитных учреждений.

Сам Кехман отказывался признать вину.

14 июля Кехман покинул пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета. По словам министра культуры Владимира Мединского, Кехман уволился в связи с судебным делом о своем банкротстве, “чтобы не подрывать имидж” ведомства.

29 марта 2015 года Владимир Мединский уволил предыдущего гендиректора театра Бориса Мездрича после скандала с постановкой оперы “Тангейзер”. Назначенный на его место Кехман исключил ее из репертуара.

Опера была поставлена в декабре 2014 года. Действие в ней перенесено в наши дни. В версии режиссера режиссера-постановщика Тимофея Кулябина Иисус Христос стал героем эротического фильма, который снимает режиссер Тангейзер. После жалобы митрополита Тихона, заявившего, что постановка оскорбляет чувства верующих, в отношении Кулябина и Мездрича прокуратура возбудила административные дела по статье “Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики”. При этом сам митрополит спектакль не смотрел, а оценку постановки дал со слов зрителей.

25 февраля 2015-го СКР начал доследственную проверку на предмет присутствия в постановке состава статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

10 марта 2015 года мировой судья Центрального района Новосибирска Екатерина Сорокина не нашла состава правонарушения в административных делах о постановке оперы “Тангейзер”. Дела были прекращены.