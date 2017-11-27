Понедельник, 27 ноября 2017

Мосгорсуд признал законным домашний арест директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, смягчив при этом условия меры пресечения. Об этом сообщает “Дождь”.

Перед судом за Апфельбаум, обвиняемую по делу “Седьмой студии”, поручились режиссеры Лев Додин, Сергей Женовач, Андрей Могучий и Александр Калягин, директор Большого театра Владимир Урин, актриса Юлия Пересильд и другие деятели культуры. Адвокаты попросили изменить меру пресечения для Апфельбаум и отпустить ее под залог в размере миллиона рублей.

Однако Мосгорсуд оставил Апфельбаум под домашним арестом, хотя и разрешил ей прогулки с 12:00 до 14:00.

Апфельбаум ранее работала в Министерстве культуры, в том числе руководила департаментом государственной поддержки искусства и народного творчества. 19 ноября в программе “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” глава Минкульта Владимир Мединский заявил, что причиной увольнения Апфкльбаум из ведомства стали ее “идеологические разногласия” с ним. “Работала она четко, человек был опытный и знающий дело, у меня были претензии, скажем так, идеологического характера, которые мы с ней обсуждали. Мы общались на тему того, как, кому и где должна оказываться государственная поддержка, часто об этом спорили, – сказал Мединский. – Я ей предложил – давайте разойдемся по-хорошему, я не хочу, чтобы мои политические решения на выходе преобразовывались в нечто совсем иное, я вижу, что у вас немного другая система ценностей”.

26 октября после допроса в СКР Апфельбаум была задержана. Ей предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) по делу “Седьмой студии”. Вину Апфельбаум не признала. На следующий день судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов отправил ее под домашний арест до 26 декабря. Прогулки обвиняемой судья не разрешил.

“По версии следствия, вступив в сговор с художественным руководителем АНО “Седьмая студия” Серебренниковым, Апфельбаум в 2011-2014 годах от имени Минкультуры России подписывала с данной организацией соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 миллионов рублей и обеспечивала последующее согласование поступавшей по итогам их исполнения отчетной документации, содержавшей завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и иными лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 миллионов рублей”, – сообщили в пресс-службе СКР.

До этого по делу “Седьмой студии” Апфельбаум проходила свидетелем. 23 мая у нее был проведен обыск, а затем Апфельбаум допросили в СКР.

Обвиняемыми по делу стали экс-генпродюсер АНО “Седьмая студия” Алексей Малобродский, экс-директор Юрий Итин, бывший главбух Нина Масляева и основатель студии режиссер Кирилл Серебренников. Всем им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК. Вину фигуранты не признают, за исключением пошедшей на сделку со следствием Масляевой.

Малобродский находится в СИЗО. Серебренников, Итин и Масляева помещены под домашний арест. 17 октября судья Карпов продлил сроки мер пресечения всем фигурантам дела до 19 января.

Еще одна обвиняемая, бывший исполнительный продюсер Екатерина Воронова, бежала из страны и объявлена в международный розыск.

16 сентября стало известно, что потерпевшим по делу признано Минкультуры. Сообщалось, что ведомство планирует на стадии предварительного следствия подать гражданский иск к обвиняемым с требованием возместить причиненный ущерб.