Суббота, 25 ноября 2017

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, живущий в эмиграции в США, сообщил, что в 2013 году тогдашний министр спорта России Виталий Мутко поручил ему подмешать допинг в мочу, сданную для анализа неким украинским спортсменом, чтобы таким образом обеспечить победу его российскому сопернику. Такую информацию передает The Mail of Sunday со ссылкой на американского адвоката Джима Уолдена, который представляет интересы эмигранта.

Родченков нашел предлог, чтобы не выполнять это поручение, добавил Уолден. Эпизод, заметил юрист, был упомянут в показаниях, которые эмигрант дал комиссии Международного олимпийского комитета под руководством швейцарского юриста Самуэля Шмида.

Недопуск России на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане, Южная Корея, становится все более вероятным, также отмечает издание. Решение исполком МОК должен вынести на заседании 5 декабря. Как отмечается, если раньше президент организации Томас Бах, известный своей поддержкой Владимира Путина, выражал серьезное беспокойство в связи с возможностью отстранения России, в последние дни он ограничивается уверениями в том, что исполком не поддастся давлению “ни с какой стороны”.

Две недели назад сообщалось, что Родченков намерен обнародовать новые показания, данные комиссии Шмида, если она не воспримет предоставленную информацию достаточно серьезно. Эта комиссия расследует причастность российского руководства к допинговым махинациям во время предыдущей зимней Олимпиады в Сочи.

Как утверждалось, в новых показаниях эмигранта содержится достаточно сведений для того, чтобы отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Заявлялось также, что Родченков сотрудничает с еще одной комиссией МОК, которую возглавляет другой швейцарский юрист – Денис Освальд. Она расследует конкретные случаи употребления допинга на Олимпиаде в Сочи.

На прошлой неделе появилась информация, что в руководстве Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявляют о необходимости связаться с Родченковым и получить от него новые доказательства применения допинга российскими футболистами. Ранее эмигрант представил комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена свидетельства, доказывающие применение допинга 34 российскими футболистами, в том числе всей командой, выступавшей на чемпионате мира 2014 года.

Отмечалось, что, даже если федерация получит дополнительные свидетельства, права провести в будущем году чемпионат мира по футболу Россию не лишат. Однако против Москвы могут быть введены санкции, которые нарушат процесс подготовки соревнований.