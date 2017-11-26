Воскресенье, 26 ноября 2017

На перроне станции Кизилюрт 29-летний Залим Умаев из Чонтаула, Кизилюртовский район, напал с ножом на полицейского. Об этом сообщает РИА “Дербент”.

Инцидент произошел в воскресенье утром – по данным МВД по Дагестану, в 10:05, по информации СКР – в 9:30. На перроне, стоя друг напротив друга, беседовали двое силовиков: один в полицейском бушлате, другой, с автоматом на плече, – в форме спецподразделения. Умаев, проходя мимо, выхватил нож и нанес силовику в бушлате удар в щеку. Спецназовец схватился за автомат – тогда нападавший бросился на него и попытался отобрать оружие.

Это Умаеву не удалось – тогда он, петляя, побежал от силовиков. МВД и СКР утверждают, что спецназовец делал предупредительные выстрелы. Между тем на записи инцидента, которую сделала полицейская камера видеонаблюдения, видно, что силовик стрелял не в воздух, а сразу на поражение. После одного из выстрелов Умаев остановился – вероятно, из-за того, что в него попала пуля. Между тем на место подошли еще двое силовиков. Они спрятались за углом здания и остались не замеченными нападавшим. Один из них еще раз выстрелил в Умаева, после чего тот упал.

Раненый силовик и Умаев доставлены в больницу. Умаев находится под охраной полиции. Против него открыто дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающей от 12 лет колонии до смертной казни (в связи с мораторием на эту меру наказания – до пожизненного срока).

Интерфакс со ссылкой на неназванный “осведомленный источник” передает, что ранее в жилище Умаева проводились обыски, по итогам которых у него якобы были обнаружена граната и некие боеприпасы. Заявляется также, будто задержанный “активно пособничал” некоему Дудаеву, убитому члену вооруженного подполья. Почему в таком случае Умаев до сих пор оставался на свободе, из публикации не понятно.

Также источник агентства сообщил, что у нападавшего, по предварительным данным, было два сообщника и их сейчас разыскивают.