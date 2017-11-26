Воскресенье, 26 ноября 2017

Федеральная служба безопасности выслала из России польского историка Генрика Глебоцкого, прочитавшего лекции о политических репрессиях в СССР. Об этом сообщают в Институте национальной памяти Польши (IPN).

Глебоцкий, научный сотрудник Ягеллонского университета и краковского филиала Института национальной памяти, приехал в Россию 14 ноября. Он проводил исследования в архивах, изучая российско-польские отношения XIX-XX веков. 22 и 23 ноября ученый по приглашению Польского института в Петербурге прочитал две открытые лекции о “польской операции” НКВД и судьбе польских граждан в период политических репрессий 1930-х годов.

На следующий день после второго выступления Глебоцкого задержали сотрудники ФСБ. Ученого ознакомили с документом, согласно которому он обязан покинуть территорию России в течение 24 часов “под угрозой насильственной депортации”.

Это решение ФСБ равнозначно запрету на въезд Глебоцкого в Россию в будущем, отметили в IPN. Таким образом, он лишен доступа к российским архивам. Ученому необходимо работать в них для проведения исследования в сфере российско-польских отношений, которые он ведет уже четверть века.

Польский Институт национальной памяти был создан в 1998 году. Он занимается исследованием политических репрессий в ХХ веке. Как отмечается на сайте института, среди его задач – “расследование преступлений нацистов и коммунистов, в том числе преступлений, совершенных против поляков или польских граждан других национальностей, в период с 8 ноября 1917 года по 31 июля 1990 года”. IPN также выполняет экспертные функции при реализации вступившего в силу в октябре закона о сносе памятников коммунистического режима.

В июле, после публикации российским Минобороны документов об освобождении Польши в 1944 году, институт обвинил военное ведомство в фальсификации истории. Отмечалось, что были опубликованы “специально отобранные документы, чтобы доказать предвзятый тезис о том, что Красная армия действовала как освободитель”. “Данный тезис был вырван из контекста и фальсифицирует историю”, – говорилось в заявлении института.