Воскресенье, 26 ноября 2017

Совет безопасности России поручил Минкомсвязи и ФСБ к 1 июня 2018 года разработать закон об обязательной идентификации пользователей социальных сетей и онлайн-игр. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию протокола заседания Совбеза, подписанного президентом Владимиром Путиным 5 ноября.

На онлайн-игры и соцсети будут распространены требования, которым с 1 января 2018 года должны подчиняться мессенджеры. Администрации сайтов должны будут идентифицировать пользователя по номеру мобильного телефона, который в России привязан к паспорту. Таким образом, игровые сайты предложено приравнять к организаторам распространения информации. Их администрации обяжут

По мнению источника издания на игровом рынке, новые ограничения могут быть связаны с тем, что игровые чаты могут быть использованы для скрытого общения. Там могут общаться не только экстремисты или террористы, но и организаторы акций протеста.

Глава игрового направления Mail.ru Group Василий Магурян заметил, что уже сейчас игрока можно опознать по электронной почте или соцсетям, которые, в свою очередь, привязаны к мобильному телефону.

Представители администрации президента, правительства, Минкомсвязи и ФСБ никак не прокомментировали инициативу Совбеза.

30 июля президент Владимир Путин подписал закон о контроле над мессенджерами. Пользователи этих сервисов должны будут в обязательном порядке проходить идентификацию. Через мессенджеры запрещается передавать “информацию, распространяемую с нарушением законодательства”. Администрация сервиса обязана по требованию государства блокировать пересылку таких сообщений. Кроме того, органы власти получают право блокировать пересылку сообщений “в случаях и порядке, которые определены правительством”. Таким образом, можно будет запретить распространение через мессенджеры абсолютно любой информации.

16 октября мировая судья судебного участка 383 Мещанского района Москвы Юлия Данильчик оштрафовала на 800 тысяч рублей Telegram Messenger LLP (Лондон). Причиной стал отказ компании исполнить запрос ФСБ о предоставлении информации для декодирования сообщений пользователей. Судья Данильчик признала Telegram виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.31 КоАП (неисполнение организатором распространения информации обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования электронных сообщений).