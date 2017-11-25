Суббота, 25 ноября 2017

В городе Котельниково Волгоградской области 21-летний местный житель напал с ножом на двух полицейских – участкового и гаишника. Об этом сообщается на сайте СКР. Как уточняет областное УМВД, участковый имеет звание старшего лейтенанта, гаишник – лейтенанта.

Инцидент произошел около 8 утра в воскресенье, когда силовики, одетые в форму, шли на работу. Молодой человек дважды ударил участкового ножом в спину, а затем порезал лицо гаишнику. Нож сломался, и нападавший попытался убежать. Как утверждается, гаишник, чтобы остановить молодого человека, сначала сделал из табельного пистолета предупредительные выстрелы в воздух и лишь после этого открыл огонь на поражение, ранив нападавшего в плечо и предплечье.

СКР открыл дело по статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающей от 12 лет колонии до смертной казни (в связи с мораторием на эту меру наказания – до пожизненного срока).

Как силовики, так и нападавший находятся в больнице; нападавшего охраняет наряд полиции. Сообщается, что угрозы жизни раненых полицейских и подозреваемого нет.

Между тем “Комсомольская правда – Волгоград” передает, что нападавший – уроженец Чечни, а при атаке он кричал, что “полицейские убивают его сородичей”.

Картину инцидента КП излагает несколько иначе. Утверждается, что гаишника нападавший ударил ножом в горло. О предупредительных выстрелах не сообщается – как передает издание, на молодого человека, когда он попытался убежать, силовики направили оружие, после чего он снова бросился на полицейских, после чего в него и выстрелили.