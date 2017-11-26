Воскресенье, 26 ноября 2017

Прежде всего, тема гостиничных чеков интересует тех, кто систематически находится в командировках. Ведь большая часть затрат у них уходит на оплату пребывания в гостиницах. По прибытии из поездки нужно обязательно предоставить в организацию документ, удостоверяющий проживание командированного в отеле.

Однако бывают моменты, когда у человека в городе, где он проживает по месту работы, есть товарищи или родные, готовые принять на период командировки своего приятеля. Благодаря этому командировочный может не тратить времени на оплату услуг гостиницы. Но где найти чеки для отчетности в организацию? Можно купить гостиничные чеки на сайте http://cheki-moskva.ru/uspeh_poezdki или заказать в компании, занимающейся изготовлением и продажей чеков.

Кроме того, бывают непредвиденные обстоятельства, в ходе которых у человека теряется или пропадает квитанция, полученная при оплате гостиничных услуг. В данном случае имеется два выхода из сложившейся ситуации: компенсировать организации оплату за гостиничное проживание или же приобрести чек за проживание в гостинице. Бесспорно, этот вариант выгоднее, ведь покупка чека обойдется дешевле.

Кроме того, у командировочного возникает отличная возможность сэкономить на разнице стоимостей за предоставленные гостиничные услуги. Ведь можно остановиться в дешевом отеле, а по факту подтвердить проживание в шикарном заведении.

Однако, в городах немало нелегальных организаций, предоставляемых данные услуги. Так, приобрести чеки столичной гостиницы можно разного типа: с фальшивой печатью, отпечатанные на обычном принтере, от неработающей организации, размещенной по другому адресу. Однако обман могут раскрыть. Что будет в данном случае? Отказ в оплате командировочных, плохая репутация в определенной компании. Не станет доверять руководство предприятия, не отправят в новую командировку, или, еще хуже, не уволят при первой возможности.

Ведь сегодня очень просто нарваться на мошенников, при оформлении документов для гостиницы. Как можно себя обезопасить? Есть отличный способ все оформлять легально. Для этого надо заказать изготовление чеков в официальной организации.

Следует знать, что чеки делают с подтверждением проживания в гостинице или без него. Как правило, в квитанции должны быть обозначены: дата, время прибытия и отъезда, выдачи чека, сумма, уплаченная за проживание, а также контакты организации и номер счета.К гостиничному чеку также прилагают кассовый. Детали оформления обговариваются со специалистом.