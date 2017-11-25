Суббота, 25 ноября 2017

Большая часть русскоязычных аккаунтов в Твиттере, в которых публикуются политические сообщения, оказалась ботами. Об этом говорится в докладе Robotrolling Центра стратегических коммуникаций НАТО.

“Политические силы используют ботов в социальных медиа, чтобы манипулировать общественных мнением о региональной геополитике, – говорится в документе. – Русскоязычные боты создают примерно 70 процентов всех сообщений о НАТО в странах Балтии и Польше. В целом, 60 процентов активных русскоязычных учетных записей, похоже, автоматизированы”.

Для сравнения, среди англоязычных аккаунтов в Твиттере боты составляют 39 процентов. Они создали 52 процента сообщений в соцсети.

При этом авторы доклада отмечают “резкое падение (на 13 процентов) активности русскоязычных ботов в период с августа по октябрь” по сравнению с первым полугодием.

Авторы доклада проанализировали все упоминания в твиттере НАТО и стран Балтии или Польши. Таких твитов оказалось 6,2 тысячи, из которых каждый третий на русском.

Базирующийся в Риге Центр стратегических коммуникаций НАТО проводит исследования для альянса, но не подчиняется ему напрямую.

31 октября Facebook, Google и Twitter представили Конгрессу США данные о публикации российской политической рекламы. Они свидетельствуют, что вмешательство Москвы во внутреннюю политику Соединенных Штатов оказалось более масштабным, чем представлялось ранее. При этом во всех трех интернет-компаниях сделали вывод, что контент разрабатывала и продвигала “фабрика троллей” – петербургское “Агентство интернет-исследований”.