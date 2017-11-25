Суббота, 25 ноября 2017

Депутаты “народного совета ЛНР” на внеочередном заседании утвердили кандидатуру “министра государственной безопасности” Леонида Пасечника на должность исполняющего обязанности главы республики, сообщает Интерфакс. За это проголосовали все 38 депутатов, присутствовавших на заседании.

“Сейчас мы будем придерживаться того курса, которым шли на протяжении всех этих лет. Это прежде всего курс на союз с Российской Федерацией, верность минским соглашениям, экономическое и политическое развитие республики, обеспечение безопасности и нормальной жизни для каждого жителя Луганской народной республики”, – заявил Пасечник.

Пере этим депутаты единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы ЛНР Игоря Плотницкого в связи с его заявлением об отставке по состоянию здоровья.

Накануне Пасечник заявил о принятии на себя обязанностей “главы ЛНР” в связи с отставкой Плотницкого. “Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы республики впредь до предстоящих выборов”, – заявил Пасечник.

При этом Пасечник выразил благодарность Плотницкому “за его решение и оказанное доверие”, а также за “огромный вклад в процесс мирного урегулирования”. Новый и.о. главы республики назначил своего предшественника уполномоченным от ЛНР по исполнению минских соглашений.

В четверг Плотницкий бежал в Россию. По данным “Новой газеты”, из Луганска с ним выехал еще ряд лиц, в том числе “руководитель администрации главы ЛНР” Ирина Тейцман и “директор ГТРК ЛНР” Анастасия Шуркаева. Вечером приезд Плотницкого в Москву подтвердил писатель Захар Прилепин. “Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе, – написал Прилепин. – Вот так обыденно выглядит история. Обыденно и незатейливо. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни”.

В Кремле по-прежнему отказываются комментировать происходящее в Луганске, в том числе бегство в Россию “главы ЛНР” Игоря Плотницкого. “Приезд Плотницкого в Москву – это не вопрос, которым занимается администрация президента, – заявил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – Что касается минских договоренностей, то позиция, которая неоднократно декларировалась президентом (Владимиром) Путиным, остается без изменений – альтернативы минским договоренностям нет, Россия сохраняет свою приверженность той подписи, которую под этими договоренностями поставил президент Путин”.

В понедельник Плотницкий отстранил от должности “министра внутренних дел ЛНР” Игоря Корнета. Однако тот оказался ужодить в отставку. Во вторник центр Луганска заблокировали боевики с автоматами и бронетранспортером. Они заблокировали ряд административных зданий.

Вечером появились сообщения, что в Луганск вторглась большая колонна бронетехники ДНР. Отмечалось, что в ее составе были боевики формирования “Витязь”, подчиняющегося “главе ДНР” Александру Захарченко.

В среду боевики взяли штурмом здание “прокуратуры ЛНР” и арестовали ее руководителей. Между тем Плотницкий несколько раз выступил с требованиями “навести общественный порядок и безопасность в городе” . Он заметил, что его силовики “недооценили то количество и состав правонарушений или, можно говорить, преступлений, которые совершал бывший министр внутренних дел”. “Пойти на такую авантюру, как попытка государственного переворота и захват власти, – это кто-то скрывается (за этим) гораздо больше”, – сказал Плотницкий.

В пятницу “органы госбезопасности ДНР и ЛНР” заявили о совместной операции по задержанию “украинских диверсионных групп”, якобы готовивших покушения на “первых лиц республик”. При этом на улицах Луганска значительно уменьшилось количество военной техники и вооруженных людей. Боевики сохраняли оцепление только возле захваченных объектов сепаратистского телеканала, который со вторника не выходил в эфир.