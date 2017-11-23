Четверг, 23 ноября 2017

Я, например, полагаю, что, безусловно, арест Сулеймана Керимова обсуждался на уровне Макрона, на уровне президента Франции… Это фигура мирового масштаба в бизнесе и в том числе в российском бизнесе. Это один из столпов российского легального, респектабельного бизнеса. Поэтому задержание его по подозрению в мошенничестве, то есть оскорбление Сулеймана Керимова, подозревая в том, что он может заниматься мошенничеством… Начиная, по-моему, с Третьей республики, с дела Дрейфуса, скандалы разоблачающие предвзятый характер, в частности, французской юриспруденции, шествуют через весь XX век и перешагивают в XXI век… Помните, там были самоубийства, причем достаточно высокого уровня политиков во Франции?

Максим Шевченко, журналист, член Совета по правам человека

И опять я слушал про Париж.

- Он, не смущаясь, говорит ему: “Сколько?” А тот… ж-жулик! (Измаил Александрович даже зажмурился.) “Восемь, говорит, тысяч!” А тот ему в ответ: “Получите!” И вынимает руку и тут же показывает ему шиш!

- В Гранд-Опера’?!

- Подумаешь! Плевал он на Гранд-Опера’! Тут двое министров во втором ряду.

- Ну, а тот? Тот-то что? – хохоча, спрашивал кто-то.

- По матери, конечно!

- Батюшки!

- Ну, вывели обоих, там это просто…

Михаил Булгаков. “Театральный роман”