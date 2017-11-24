Пятница, 24 ноября 2017

Глава совета Центра стратегических разработок, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах президента в марте 2018 года. Об этом он заявил в эфире программы “Вести в субботу” с Сергеем Брилевым, сообщает Интерфакс.

“Я сейчас в другой роли, я готовлю программу предложений, которую передаю президенту. Не просто президенту, а действующему президенту. И сам не планирую участвовать”, – сказал он в ответ на просьбу прокомментировать слухи о его возможном участии в президентской гонке.

Кудрин также заявил, что не обсуждает свое возможное назначение на пост главы правительства, но готов прилагать усилия для повышения эффективности нового кабинета министров. “Я не комментирую все эти предположения. Это не мне решать. Для этого есть своя законная процедура”, – сказал Кудрин, отвечая на вопрос, видит ли он себя в качестве премьер-министра.

При этом Кудрин заявил, что политик Алексей Навальный должен принять участие в выборах президента, если будут “соблюдены все процедуры”. “Я думаю, что при соответствующем соблюдении всех процедур он, конечно, должен участвовать, потому что он заметный член общества, политик. Но еще раз подчеркиваю, при соблюдении всех необходимых законодательных процедур”, – сказал Кудрин.

В субботу во время дискуссии на Общероссийском гражданском форуме Кудрин заявил, что нынешний уровень государственного управления в России не позволяет эффективно решать стоящие перед страной задачи. “Вообще уровень государственной власти, ее состояние, качество государственного управления не соответствуют тем вызовам, о которых мы говорим”, – сказал глава совета ЦСР. – Поэтому, когда мы говорим, с чего нужно начать, что нужно сделать, – это менять систему власти”.

“Сейчас в том состоянии государственной власти, как сегодня, она не способна решить те задачи, о которых мы говорим, – считает Кудрин. – Мы избыточно регулируем сферы деятельности, мы по сравнению с другими странами отстали существенно, мы зарегулировали многие вещи”.

Кудрин отметил, что Россия, в частности, не готова к технологическим преобразованиям из-за уровня образования. “В этом смысле я поддерживаю тех, кто говорит, что образование – ключевое звено, но государственное управление не видит этого зачастую, не ориентирует, не фокусируется. У нас началось сокращение расходов на образование сейчас – мы пошли в обратном направлении”, – отметил он.

В апреле прошлого года бывший вице-премьер и министр финансов Кудрин был избран председателем совета Центра стратегических разработок. Президентом ЦСР стал ведущий научный сотрудник Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара Павел Кадочников. ЦСР по поручению Владимира Путина займется подготовкой стратегии развития России после 2018 года, сообщил Кудрин после избрания.

В пятницу “Ведомости” со ссылкой на источники, близкие к Кремлю сообщали, что в администрации президента обсуждают участие в выборах 2018 года “кандидата от бизнеса” и “либерального кандидата”. Источник “Ведомостей” утверждал, что в Кремле “может рассматриваться вполне серьезно” возможность выдвижения в президенты Кудрина. По словам другого собеседника в президентской администрации, такое предложение выдвигалось осенью прошлого года, но было отклонено. Представитель Кудрина Павел Кузнецов ранее заявлял, что возможное выдвижение экс-министра не рассматривалось ни в КГИ, ни в ЦСР.