Суббота, 25 ноября 2017

Родственники уроженца Чечни Хусейна Хадизова, арестованного за распространение наркотиков, в эфире ЧГТРК “Грозный” пожелали ему смерти. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

По данным следствия, Хадизов проживал в Пятигорске и наладил оттуда “бесперебойную поставку в регион запрещенных препаратов”. Его задержали с поличным и изъяли 4 тысячи упаковок “наркосодержащей жидкости” и 3,5 тысячи “таблеток психотропного действия”. Хадизов был арестован.

В сюжете новостей чеченского телевидения родственников Хадизова привели в кабинет, где на полу разложены упаковки и коробки с предполагаемыми наркотиками.

Отец Хадизова Сайд-Ахмед перед камерой сказал, что “опозорен перед предводителем и народом”. В программе также показали брата и дядю Хадизова. “Все мы опозорены. Никто из нас не знал, что он этим занимается. Будь проклят он и все те, кто за ним следует. Там же на месте его следовало убить, а не задерживать”, – сказал родственник арестованного.

“Они были там, в Пятигорске. Мы не знали, что они этим занимаются. Если бы знали, “уложили” бы их там же”, – заявил л другой родственник Хадизова.

В Чечне широко практикуются публичные осуждения собственных родственников, совершивших преступления или вызвавших недовольство у руководства республики. Так, в январе власти Чечни заставили выйти на митинг против “Исламского государства” родственников боевиков, участвовавших в нападении на полицейских в Грозном. “Нам заявили, что к 11 часам дня в воскресенье необходимо быть в центре Грозного, с членами семей и представителями тейпов”, – рассказал родственник одного из убитых в спецоперации.

По данным информационного агентства “Грозный-информ”, на площади перед мечетью “Сердце Чечни” собрались тысячи жителей региона. При этом агентство сообщило, что инициаторами акции выступили родители, “чьи дети завербованы в ряды радикалов функционерами “Исламского государства”. Собравшиеся, отмечается в заметке, “призвали молодежь Чечни не поддаваться пропаганде экстремистов и чаще прислушиваться к своим родным и близким”.

В июле был опубликован доклад, подготовленный Российской ЛГБТ-сетью совместно с журналисткой “Новой газеты” Еленой Милашиной. В нем отмечалось, что гомосексуалы и бисексуалы в Чечне страдают не только от кадыровцев, но и от собственных родственников. Мужчин из семей похищенных гомосексуалов кадыровцы вызывали, чтобы те присутствовали при освобождении своих “бесчестных сыновей, братьев и племянников”. Туда же приезжали некоторые из высокопоставленных чеченских чиновников. “Они давали родственникам инструкции о том, как избавиться от “нездоровых” членов семьи, чтобы смыть позор со своего рода”, – говорится в докладе. В беседах с родственниками чиновники гарантировали, что те не понесут ответственности, если “решат смыть позор с семьи кровью”.

Все опрошенные, чья гомосексуальность раскрылась, рассказали, что подверглись насилию по крайней мере со стороны одного из членов своей семьи. Так, один пострадавший сообщил, что его родственники поблагодарили кадыровцев за информацию и пообещали самостоятельно “разобраться” с ним. “Они (кадыровцы. – Ред.) уехали, и родственники начали меня жестоко избивать, приставив к моему виску пистолет, – рассказал он. – Во время избиений мне раздробили кость, после чего была операция по ее удалению”.