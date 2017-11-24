Пятница, 24 ноября 2017

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к “иностранным агентам”. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. После официальной публикации закон вступит в силу.

15 ноября поправки в закон о СМИ были приняты Госдумой как ответ Соединенным Штатам на меры в отношении Russia Today и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в этой стране. Документ был принят в срочном порядке – на другой день после внесения в нижнюю палату. В среду закон одобрил Совет Федерации.

16 ноября Минюст уведомил “Голос Америки”, “Радио Свободная Европа/Радио Свобода”, “Кавказ.Реалии”, “Крым.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “IdeL.Реалии”, Azatliq Radiosi, телеканал “Настоящее время” и проекта “Фактограф” о возможном включении в список СМИ – “иностранных агентов”.

В воскресенье в президентском Совете по правам человека подготовили экспертное заключение с негативной оценкой закона. Как отмечалось в отзыве, документ не предусматривает иных оснований для объявления СМИ “агентом”, кроме наличия иностранного финансирования. “Однако совершенно очевидно, что любое иностранное СМИ финансируется именно из иностранных источников”, – отмечали в СПЧ. Таким образом, любое иностранное СМИ может быть объявлено “агентом” “совершенно произвольно, по решению Министерства юстиции”.

Также в проекте заключения подчеркивалось, что возлагать на СМИ-”агентов” такие же обязанности, какие вменены НКО-”агентам”, невозможно, поскольку иностранные субъекты, “распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудио-, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы”, могут быть не только некоммерческими, но и коммерческими организациями, а также физическими лицами. Между тем деятельность коммерческих структур и физических лиц выходит за пределы сферы, которая регулируется законом об НКО-”агентах”.

Наряду с этим эксперты обратили внимание на процедурные нарушения при принятии закона. В первом чтении, говорится в отзыве, законопроект предусматривал внесение поправок лишь в закон об информации, тогда как ко второму чтению “существенным образом были изменены не только его наименование, но и концепция”. В соответствии с регламентом Госдумы, отмечают в СПЧ, документ после таких кардинальных изменений следовало возвратить на рассмотрение в первом чтении, а не направлять во второе. Исходя из этого В СПЧ рекомендовали вернуть документ в Госдуму для устранения недостатков.