Пятница, 24 ноября 2017

Украинская полиция объявила в межгосударственный розыск российского “православного олигарха” Константина Малофеева по подозрению в финансировании незаконных вооруженных формирований в Донбассе. Об этом сообщает “Украинская правда”со ссылкой на ответ начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Виталия Невгада на запрос депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

Как отмечается в документе, в ходе расследования получены доказательства причастности Малофеева к совершению преступления по части 5 статьи 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ему сообщено о подозрении (соответствует предъявлению обвинения в российском праве).

Малофеев – управляющий партнер Marshall Capital Partners, председатель совета директоров группы компаний “Царьград”, учредитель Фонда Святителя Василия Великого.

С момента аннексии Крыма структуры Малофеева активно занимались инвестициями на полуострове. В 2014 году Малофеев был включен в санкционные списки Евросоюза, США и Швейцарии. На Украине в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В феврале 2015 года “Новая газета” опубликовала план российской аннексии южных и восточных регионов Украины, который был представлен в администрацию президента предположительно между 4 и 12 февраля 2014 года, еще до свержения в Киеве режима Виктора Януковича. По информации издания, к подготовке плана был причастен Малофеев. В документе предлагалось запустить “процесс “пророссийского дрейфа” Крыма и восточноукраинских территорий”.

В августе вице-спикер Европарламента Рышард Чарнецкий заявил, что бывший “министр обороны ДНР” Игорь Гиркин входит в наблюдательный совет одной из компаний Малофеева.

У Малофеева были проблемы с законом и в России. Он был фигурантом дела о хищении у ВТБ кредита на сумму более 225 миллионов долларов. У Малофеева в рамках этого дела неоднократно проводились обыски. Однако в конце февраля 2015 года конфликт с ВТБ был урегулирован. Банк и предприниматель подписали мировое соглашение, отказавшись от взаимных претензий в Лондонском суде