Пятница, 24 ноября 2017

В Петербурге в квартире родителей жены Александра Мешкова, ключевого свидетеля по делу о покушении на журналиста Олега Кашина, прошел обыск. Об этом сообщил сам журналист.

Поводом для следственных действий стал розыск самого Мешкова, находящегося в США. При этом следователь Вера Авакумова подробно расспрашивала про жену Машкова Анну. Она интересовалась ее местонахождением, детьми, источником дохода и местом учебы детей.

Кашин расценивает обыск как “демонстрацию угрозы”. В своих показаниях Мешков, бывший замгендиректора оборонного завода “Ленинец”, подтвердил, что организатором покушения на журналиста был гендиректор предприятия Александра Горбунова. Кроме того, Мешков заявил о причастности к преступлению Александра Турчака, бывшего губернатора Псковской области. В октябре после отставки Турчак стал вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета партии “Единая Россия”.

“Главное в этом странном утреннем визите СК – ввести в околошоковое состояние родственников Мешкова. Это похоже на своеобразный сигнал Мешкову и очень похоже, что это сигнал – молчать про Турчака и дело Олега Кашина. СК напрягает неопубликованные материалы причастности Горбунова и Турчака, а с недавним назначением последнего – тем более”, – отмечает Кашин.

В октябре 2015 года Мешков, уже находясь за границей, рассказал о подготовке покушения на Кашина. По словам Мешкова, в 2010 году Горбунов поручил ему и еще одному подчиненному, Михаилу Калинину, выяснить контакты Кашина. Горбунов объяснил, что журналист обидел его друга-губернатора и от него собираются потребовать извинений. О нападении на Кашина речи, однако, не шло. Однако данные журналиста, которые Мешков получил через свои связи в милиции, оказались устаревшими.

Затем Горбунов направил в столицу трех охранников, в том числе Данилу Веселова, которые и осуществили покушение. “Никто и не переживал: ну пропал журналист, ну хотят его найти для разговора, – рассказал Мешков. – А потом, когда случилось то, что случилось, и мы увидели новости, мы с Калининым были в шоке”.

О том, что к делу причастен губернатор Псковской области Андрей Турчак, Мешков, по его словам, узнал уже после преступления. Горбунов, рассказал свидетель, в разговоре с ним сетовал, что “губернатору так помог, а желаемых результатов это не принесло”.

Далее Мешков по ряду причин начал опасаться, что ответственность за покушение на Кашина возложат на него самого. Тогда он похитил Горбунова, чтобы добиться от него признания в нападении. Когда этого не удалось, Горбунова отпустили.

Позже Мешкова задержали за похищение своего шефа. Он сразу стал давать показания и сообщил о покушении на Кашина. Петербургский следователь пообещал Мешкову досудебное соглашение и госзащиту. Однако, когда дело было передано прибывшему из центрального главка СКР старшему следователю по особо важным делам генералу Алексею Сердюкову, в досудебном соглашении свидетелю было отказано. Позже силовики из ФСБ сообщили Мешкову, что госзащиты он тоже не получит, “так как им дали команду “стоп”.

В октябре 2015 года Мешков не пришел на очную ставку с Горбуновым. “Я на 90 процентов уверен, что меня там арестуют”, – пояснил он. После этого Мешков покинул Россию.