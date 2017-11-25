Суббота, 25 ноября 2017

Депутат Госдумы от “Единой России” Ризван Курбанов пообещал в ближайший рабочий день направить замгенпрокурора Ивану Сыдоруку запрос с требованием расследовать пытки жителя Дагестана Акима Кулиева, обвиняемого в поджоге здания администрации Рутульского района. Факсимиле документа, имеющего гриф “весьма срочно”, единорос опубликовал в своем Инстаграме.

Ситуацией Кулиева Курбанов заинтересовался, после того как о пытках написал знакомый арестованного – всемирно известный борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Пытки, сообщил спортсмен, продолжались “не первый день”, и в итоге Кулиев вскрыл себе живот, заявив, что не станет сознаваться в том, чего не делал.

На сайте МВД по Дагестану сообщалось, что инцидент произошел в пятницу в ИВС Ахтынского райотдела полиции. Как утверждалось, заключенный “нанес себе ранения осколками кафеля в область живота и руки”. Угрозы жизни пострадавшего нет, говорилось в публикации.

Здание администрации Рутульского района сгорело 14 сентября. 33-летний Кулиев из аула Рутул – по информации “Открытой России”, он сын замглавы районной администрации – был задержан 4 ноября вместе с двумя односельчанами: Сулейманом Гусейновым и Мурадином Эминовым. Как передавали “Кавказ.Реалии”, задержания проводили около 70 силовиков, прибывших из Махачкалы, в том числе оперативники ЦПЭ и омоновцы.

Подозреваемым подбросили наркотики и оружие. Еще на месте, в домах, фигурантов дела избивали и пытали током из электрошокера; на жену и детей Кулиева направляли автомат. Все деньги из дома Кулиева при обыске забрали.

6 ноября все трое задержанных были арестованы до 3 января следующего года. Кулиев считается организатором поджога. Помимо первоначально вмененной фигурантам части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение имущества путем поджога) им инкриминировали также часть 2 статьи 222 (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и часть 2 статьи 228 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере).

По мнению жителей Рутула, причиной пожара в администрации стала неисправная электропроводка.