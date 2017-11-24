Пятница, 24 ноября 2017

В Египте в ходе антитеррористической операции на Синайском полуострове убиты 30 боевиков, причастных к теракту в мечети. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на официального представителя египетского Минобороны Тамера Рифаи.

15 террористов были убиты в результате атаки беспилотников египетских сил безопасности. Ракетные удары были нанесены по двум внедорожникам с боевиками в пустынной местности на севере Синайского полуострова. Беспилотники также уничтожили ряд опорных пунктов боевиков, в которых хранились вооружения и амуниция.

Еще одна группа террористов была уничтожена в населенном пункте Эр-Рисан в центре полуострова. Сотрудники египетской полиции занимаются поисками тренировочных лагерей, в которых готовились атаки.

В субботу прокуратура Египта сообщила, что в результате теракта в мечети на севере Синайского полуострова погибли 305 человек, в том числе 27 детей, 128 получили ранения. Во время пятничной молитвы в мечети, расположенной в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, произошел взрыв. После этого нападавшие открыли огонь по прихожанам. Жертвами нападения стали мирные жители, а также призывники египетской армии.

После теракта боевики скрылись на четырех внедорожниках. Президент Египта Абдель Фаттах Сиси в связи со случившимся созвал совещание силовых ведомств. В стране введено чрезвычайное положение.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение. Однако генпрокурор Египта Набиль Саде сообщил, что у террористов при себе был флаг “Исламского государства”. Представитель местного бедуинского ополчения, которое противостоит ИГ, сообщил, что мечеть, которая подверглась нападению, известна как место сбора последователей суфизма, исламского течения, в котором фундаменталисты усматривают элементы идолопоклонства.

В последние годы в Египте участились атаки джихадистов. Число терактов возросло, после того как в июле 2013 года вооруженные силы страны свергли президента Мохаммеда Мурси. За прошедшие четыре года жертвами взрывов стали сотни полицейских, военнослужащих и мирных жителей. В большинстве случаев теракты были организованы группировкой “Вилаят Синай”, тесно связанной с ИГ.

Мишенью нападений исламистов часто оказывается христианское меньшинство Египта, копты. 9 апреля в христианской церкви в городе Танта к северу от Каира в результате теракта 26 человек погибли, более 70 были ранены. В тот же день в Александрии террорист-смертник взорвался возле христианского собора. 11 человек погибли, 35 получили ранения. “Вилаят Синай” также взял на себя ответственность за взрыв российского самолета с туристами в 2015 году, когда погибли 224 человека.